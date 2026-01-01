Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь

«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)

Две капли на тряпку — и моль обходит свитера и шубы стороной: вот чем протираю шкаф при уборке

Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»

«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»

Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна

Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»

88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»

От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца