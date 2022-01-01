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Колин Эглсфилд
Колин Эглсфилд
Colin Egglesfield
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Колин Эглсфилд
Colin Egglesfield
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Дата рождения
9 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Колин Эглсфилд
Родился 9 февраля 1973 года. Дирборн, Мичиган, США.
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Фильмография Колин Эглсфилд
100 дней на жизнь
криминал, триллер
2019, США
5.0
Расправа
боевик, триллер, криминал
2018, Великобритания
4.0
Еще один мальчишник
комедия
2015, США
4.0
Открытая дорога
боевик, триллер, драма
2012, США / Бразилия
5.0
Жених напрокат
комедия, мелодрама
2011, США
7.0
Хороший парень
комедия, мелодрама
2009, США
6.0
Вампиры 3: Пробуждение зла
боевик, ужасы, триллер
2005, США
3.0
Любовь к собакам обязательна
мелодрама, комедия
2005, США
5.0
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