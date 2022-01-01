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Брайан Дж. Уайт
Брайан Дж. Уайт
Brian J. White
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Брайан Дж. Уайт
Brian J. White
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Дата рождения
25 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Брайан Дж. Уайт
Родился 25 апреля 1975 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Брайан Дж. Уайт
Любитель
драма, спорт
2018, США
5.0
Еще один мальчишник
комедия
2015, США
4.0
Хижина в лесу
ужасы, триллер
2012, США
7.0
Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал
2010, США
7.0
Мои собственные ошибки
комедия
2009, США
4.0
12 раундов
боевик
2009, США
5.0
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения
2007, Германия / Канада / США
6.0
Привет семье
мелодрама, комедия
2005, США
7.0
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