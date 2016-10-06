«Еще один мальчишник»: Рецензия Киноафиши

Самый скучный мальчишник в мире

В прокат выходит фильм «Ещё один мальчишник» от режиссёра и актёра Кенни Янга, лента которого впервые появится на отечественных экранах. До этого он снял две полнометражные картины, которые не только не добрались до российского зрителя, но и на родных просторах не вызвали особого ажиотажа. Возможно для кого-то, это и послужит оправданием Янгу, пока ещё не успевшему заработать необходимое количество очков опыта и мастерства в своём деле, но всё-таки это не достаточное оправдание тому, что картина не имеет ни актуальности, ни целесообразности.

Главного героя зовут Аарон (Колин Эглсфилд), и он самый настоящий бабник. Когда-то давно они с лучшим другом Шоном (Дрю Фуллер) решили, что навсегда останутся холостяками и тусовщиками, так как не готовы пожертвовать своей свободой. Но неожиданно Шон встречает девушку своей мечты, и, что ещё ужаснее, делает ей предложение. Аарон, однако же, не сдаётся и поэтому устраивает другу безумный мальчишник, с помощью которого надеется повлиять на его, как ему кажется, ошибочный выбор. В итоге несколько мужчин собираются в большом доме, чтобы проводить товарища в последний путь, а заодно и уладить собственные проблемы (а их у каждого в избытке).

Кадр из фильма «Ещё один мальчишник»

Что ж, комедий, в которых главный герой не верит в любовь и выбирает разгульный образ жизни, существует немало, причём как с мужчинами в центре сюжета, так и с женщинами. К числу подобных можно отнести такие фильмы, как «Девушка без комплексов», «Холостяк», «Сколько у тебя?», «Секс по дружбе» и даже «Чего хотят женщины?». И каждая из них, даже самая неудачная, явно превосходит «Ещё один мальчишник». И дело даже не в известных актёрах, а в том, что каждый из вышеприведённых фильмов имеет какую-никакую, но оригинальную идею, которой просто не существует в «Мальчишнике». Он представляет собой лишь набор абсолютно бессмысленных и случайных ситуаций, событий и диалогов, которые совсем не вовлекают в процесс просмотра.

Кадр из фильма «Ещё один мальчишник»

Также фильм просто бьёт рекорды по количеству закадрового голоса, без которого не обходится практически ни одна сцена. В самом этом приёме, конечно, нет ничего плохого, но только тогда, когда он стилистически или сюжетно уместен. В случае с «Мальчишником» это не имеет никакого обоснования и необходимости и сделано так, будто сценаристы просто старались упростить себе работу. Поэтому вместо мотивированных персонажей, соединённых прочными и убедительными отношениями, на выходе мы имеем неприличное количество закадровых реплик.

Кадр из фильма «Ещё один мальчишник»

И если в вышеприведённых фильмах герои, как правило, попадают в необычные ситуации, например, начинают слышать женские мысли или собираются жениться ради наследства, то здесь они просто-напросто отправляются праздновать мальчишник. Такой приём сработал лишь однажды, в том самом «Мальчишнике в Вегасе», где помимо самого факта мальчишника была забавная завязка. Но у Янга всё иначе: герои просто собираются в доме, просто выпивают и немного общаются. И магическим образом это меняет судьбы абсолютно всех собравшихся. Можно, конечно, предположить, что упор был сделан на большой набор колоритных (на самом деле шаблонных) персонажей, которые отражают те или иные стереотипы о браке. Вот только из всего этого многообразия привлечь способен разве что повзрослевший Ширминатор (Крис Оуэн), да и то из-за ностальгии по «Американскому пирогу». Остальные просто становятся общим фоном для несуществующего в фильме конфликта.

Кадр из фильма «Ещё один мальчишник»

Единственной локацией, кстати, является этот самый дом, где «весело» проводят время герои. Действие переносится за его пределы лишь для того, чтобы показать флешбэки из жизни главного героя, связанные с воспоминаниями о единственной девушке, к которой у него когда-либо возникало чувство. А посему конфликт, который авторы перед ним ставят, выглядит ещё более слабо, так как он уже изначально наполовину решён.

Ну и напоследок – комедия должна уметь рассмешить. Но и с этой задачей «Ещё один мальчишник» не справляется.

Кадр из фильма «Ещё один мальчишник»

В российском прокате с 6 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ещё один мальчишник»

Трошина Олеся