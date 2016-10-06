«Еще один мальчишник»: Рецензия Киноафиши
В прокат выходит фильм «Ещё один мальчишник» от режиссёра и актёра Кенни Янга, лента которого впервые появится на отечественных экранах. До этого он снял две полнометражные картины, которые не только не добрались до российского зрителя, но и на родных просторах не вызвали особого ажиотажа. Возможно для кого-то, это и послужит оправданием Янгу, пока ещё не успевшему заработать необходимое количество очков опыта и мастерства в своём деле, но всё-таки это не достаточное оправдание тому, что картина не имеет ни актуальности, ни целесообразности.
Главного героя зовут Аарон (Колин Эглсфилд), и он самый настоящий бабник. Когда-то давно они с лучшим другом Шоном (Дрю Фуллер) решили, что навсегда останутся холостяками и тусовщиками, так как не готовы пожертвовать своей свободой. Но неожиданно Шон встречает девушку своей мечты, и, что ещё ужаснее, делает ей предложение. Аарон, однако же, не сдаётся и поэтому устраивает другу безумный мальчишник, с помощью которого надеется повлиять на его, как ему кажется, ошибочный выбор. В итоге несколько мужчин собираются в большом доме, чтобы проводить товарища в последний путь, а заодно и уладить собственные проблемы (а их у каждого в избытке).
Что ж, комедий, в которых главный герой не верит в любовь и выбирает разгульный образ жизни, существует немало, причём как с мужчинами в центре сюжета, так и с женщинами. К числу подобных можно отнести такие фильмы, как «Девушка без комплексов», «Холостяк», «Сколько у тебя?», «Секс по дружбе» и даже «Чего хотят женщины?». И каждая из них, даже самая неудачная, явно превосходит «Ещё один мальчишник». И дело даже не в известных актёрах, а в том, что каждый из вышеприведённых фильмов имеет какую-никакую, но оригинальную идею, которой просто не существует в «Мальчишнике». Он представляет собой лишь набор абсолютно бессмысленных и случайных ситуаций, событий и диалогов, которые совсем не вовлекают в процесс просмотра.
Также фильм просто бьёт рекорды по количеству закадрового голоса, без которого не обходится практически ни одна сцена. В самом этом приёме, конечно, нет ничего плохого, но только тогда, когда он стилистически или сюжетно уместен. В случае с «Мальчишником» это не имеет никакого обоснования и необходимости и сделано так, будто сценаристы просто старались упростить себе работу. Поэтому вместо мотивированных персонажей, соединённых прочными и убедительными отношениями, на выходе мы имеем неприличное количество закадровых реплик.
И если в вышеприведённых фильмах герои, как правило, попадают в необычные ситуации, например, начинают слышать женские мысли или собираются жениться ради наследства, то здесь они просто-напросто отправляются праздновать мальчишник. Такой приём сработал лишь однажды, в том самом «Мальчишнике в Вегасе», где помимо самого факта мальчишника была забавная завязка. Но у Янга всё иначе: герои просто собираются в доме, просто выпивают и немного общаются. И магическим образом это меняет судьбы абсолютно всех собравшихся. Можно, конечно, предположить, что упор был сделан на большой набор колоритных (на самом деле шаблонных) персонажей, которые отражают те или иные стереотипы о браке. Вот только из всего этого многообразия привлечь способен разве что повзрослевший Ширминатор (Крис Оуэн), да и то из-за ностальгии по «Американскому пирогу». Остальные просто становятся общим фоном для несуществующего в фильме конфликта.
Единственной локацией, кстати, является этот самый дом, где «весело» проводят время герои. Действие переносится за его пределы лишь для того, чтобы показать флешбэки из жизни главного героя, связанные с воспоминаниями о единственной девушке, к которой у него когда-либо возникало чувство. А посему конфликт, который авторы перед ним ставят, выглядит ещё более слабо, так как он уже изначально наполовину решён.
Ну и напоследок – комедия должна уметь рассмешить. Но и с этой задачей «Ещё один мальчишник» не справляется.
В российском прокате с 6 октября 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Ещё один мальчишник»
Трошина Олеся