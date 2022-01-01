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Крис Оуэн
Крис Оуэн
Chris Owen
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Крис Оуэн
Chris Owen
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Дата рождения
25 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Крис Оуэн
Родился 25 сентября 1980 года. Мичиган, США.
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Фильмография Крис Оуэн
Еще один мальчишник
комедия
2015, США
4.0
Мгла
ужасы
2007, США
7.0
Переполох в общаге 2: Семестр на море
комедия
2006, США
6.0
Американский пирог: Музыкальный лагерь
комедия, музыка, мелодрама
2005, США
5.0
Дорогая Венди
драма
2005, Дания
7.0
Золотоискатели
криминал, комедия
2003, США
5.0
Переполох в общаге
комедия
2003, США
5.0
Король вечеринок
комедия
2002, Германия / США
7.0
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