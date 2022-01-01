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Дэвид Фаустино
Дэвид Фаустино
David Faustino
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Дэвид Фаустино
David Faustino
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Дата рождения
3 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Дэвид Фаустино
Родился 3 марта 1974 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Дэвид Фаустино
Еще один мальчишник
комедия
2015, США
4.0
Бостонский душитель
триллер, криминал
2008, США
3.0
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