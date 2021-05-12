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Николь Гарсия
Николь Гарсия
Nicole Garcia
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Николь Гарсия
Nicole Garcia
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Дата рождения
22 апреля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Николь Гарсия
Родилась 22 апреля 1946 года. Оран, Франция (Алжир).
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Фильмография Николь Гарсия
Любовники
мелодрама, триллер
2020, Франция
4.0
Та, которой не было
драма
2019, Франция
7.0
Иллюзия любви
драма, мелодрама
2016, Франция / Бельгия
7.0
Образцовые семьи
комедия, драма
2015, Франция
6.0
Балкон с видом на море
детектив, драма, мелодрама, триллер
2010, Франция
5.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Страх(и) темноты
криминал, анимация
2007, Франция
5.0
Как говорит Шарли
драма
2006, Франция
5.0
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12 мая 2021 11:39
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