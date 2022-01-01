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Персоны
Клод Перрон
Клод Перрон
Claude Perron
О персоне
Фильмография
Клод Перрон
Claude Perron
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Дата рождения
23 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Клод Перрон
Родилась 23 января 1966 года. Нант, Франция.
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Фильмография Клод Перрон
От кутюр
мелодрама
2021, Франция
6.0
Образцовые семьи
комедия, драма
2015, Франция
6.0
Инкассатор
драма, боевик, триллер
2004, Франция
6.0
Говори, что хочешь
комедия
2004, Франция
6.0
Твои руки на моих бедрах
мелодрама, комедия
2003, Франция
5.0
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