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Карин Вьяр
Карин Вьяр
Karin Viard
О персоне
Фильмография
Карин Вьяр
Karin Viard
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Дата рождения
24 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Карин Вьяр
Родилась 24 января 1966 года. Руан, Франция.
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Фильмография Карин Вьяр
Падение Токио
драма
2021, Франция / Бельгия
6.0
Фантазии для взрослых
комедия
2021, Франция
7.0
Видимость благополучия
криминал, драма, триллер
2020, Франция / Бельгия
6.0
Идеальная няня
криминал, драма
2019, Франция
5.0
21 ночь с Патти
комедия
2015, Франция
6.0
Пришельцы 3: Взятие Бастилии
комедия
2015, Франция
7.0
Образцовые семьи
комедия, драма
2015, Франция
6.0
Маменькин сынок
комедия
2015, Франция
5.0
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