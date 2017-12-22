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Марина Вакт
Марина Вакт
Marine Vacth
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Марина Вакт
Marine Vacth
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Дата рождения
14 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Марина Вакт
Родилась 14 мая 1990 года. Лион, Франция.
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Фильмография Марина Вакт
ДНК
исторический
2020, Франция / Алжир
5.0
Пиноккио
фэнтези, драма, приключения
2019, Великобритания / Италия / Франция
5.0
Двуличный любовник
триллер, драма
2017, Франция
6.0
Сука - судьба
драма
2017, Франция
5.0
Образцовые семьи
комедия, драма
2015, Франция
6.0
Молода и прекрасна
драма
2013, Франция
6.0
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«Сука-судьба» на экране Новой сцены Александринского театра
28 декабря на экране Новой сцены Александринского театра в рамках программы «Кино в театре» покажут новую французскую драму «Сука-судьба» Джоан Шемлы с Гаэлем Гарсией Берналем
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22 декабря 2017 23:31
«Он как белый экран, на который можно проецировать свои фантазмы» − актриса Марина Вакт рассказала «Киноафише» о фильме «Двуличный любовник»
19 октября на российские экраны выходит неожиданная картина Франсуа Озона «Двуличный любовник» − эротический триллер, заигрывающий с реальностью и ее прочтением. Бросая
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18 октября 2017 14:48
Актриса Марина Вакт представит фильм «Двуличный любовник» в Петербурге
13 октября в кинотеатре «Кино&Театр» в Англетере состоится закрытый предпоказ фильма «Двуличный любовник», который посетит актриса Марина Вакт, исполнившая главную
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10 октября 2017 17:38
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