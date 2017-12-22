«Он как белый экран, на который можно проецировать свои фантазмы» − актриса Марина Вакт рассказала «Киноафише» о фильме «Двуличный любовник»

­­19 октября на российские экраны выходит неожиданная картина Франсуа Озона «Двуличный любовник» − эротический триллер, заигрывающий с реальностью и ее прочтением. Бросая