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Жан-Поль Раппно
Жан-Поль Раппно
Jean-Paul Rappeneau
О персоне
Фильмография
Жан-Поль Раппно
Jean-Paul Rappeneau
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Дата рождения
8 апреля 1932
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Жан-Поль Раппно
Режиссер. Родился 8 апреля 1932 года. Осер, Франция.
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Фильмография Жан-Поль Раппно
Образцовые семьи
комедия, драма
2015, Франция
6.0
Счастливого пути
драма, комедия
2003, Франция
6.0
Гусар на крыше
драма, военный, приключения
1995, Франция
7.0
Сирано де Бержерак
исторический, драма, мелодрама, комедия
1990, Франция
7.0
Дикарь
драма, мелодрама, комедия
1975, Франция / Италия
6.0
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