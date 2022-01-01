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Киноафиша Персоны Виталий Егоров

Виталий Егоров

Виталий Егоров
Виталий Егоров
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Дата рождения
20 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Виталия Егорова

Родился 20 декабря 1968 года. Корсунь-Шевченковский, СССР (Украина).

Фильмография Виталия Егорова
Приключения экспоната
Приключения экспоната
приключения, комедия, драма, мелодрама 2019, Россия
5.0
После тебя
После тебя
драма 2016, Россия
7.0
О нем
О нем
драма 2012, Россия
4.0
Натурщица
Натурщица
мелодрама, комедия 2007, Россия
4.0
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