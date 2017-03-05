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В череду байопиков вроде «Лобановский навсегда» или «Слишком свободный человек» вклинилась картина «После тебя», сделанная режиссером Анной Матисон с любовью к балету, зрителям и своему мужу Сергею Безрукову. Специально для фильма хореографом Раду Поклитару была поставлена «Симфония в трех движениях», которая, после завершения съемок, вошла в репертуар Мариинского театра. - Писать сценарий для «Симфонии» было трудно с…