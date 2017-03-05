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После тебя После тебя
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После тебя 2016 / Россия
7.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «После тебя»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В череду байопиков вроде «Лобановский навсегда» или «Слишком свободный человек» вклинилась картина «После тебя», сделанная режиссером Анной Матисон с любовью к балету, зрителям и своему мужу Сергею Безрукову. Специально для фильма хореографом Раду Поклитару была поставлена «Симфония в трех движениях», которая, после завершения съемок, вошла в репертуар Мариинского театра. - Писать сценарий для «Симфонии» было трудно с…

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Sergey Losev 5 марта 2017, 13:40
Оценка
Душевный, трогательный фильм. Прекрасная игра актеров.
5 марта 2017, 13:40 Ответить
Елена Кузнецова 11 марта 2017, 17:52
Оценка
Cмотрела на фестивале в Москве. Потрясающая история, великолепный Сергей Безруков, который здесь создал очень интересный, не похожий ни на один из ранее сыгранных, образов. Прекрасная музыка - классика, Сплин, Шевчук. Молодцы все - режиссер, артисты, оператор. Фильм для души и ума.
11 марта 2017, 17:52 Ответить
Maxim Kotlyarov 11 марта 2017, 23:26
Оценка
Честно говоря, мало что хорошего ждал от фильма и был приятно удивлен его качеством.
По всем анонсам "После тебя" выглядел как самая что ни на есть стандартная драма на достаточно избитую тему, но на деле это местами очень ехидная и по-настоящему нескучная картина, которая местами не то отсылает, не то намекает на оскароносных "Бёрдмена" и "Рестлера", помимо прочего внося и свои интересные ходы.

Да, есть к чему придраться, местами фильм будто бы фальшивит, некоторые актеры сильно теряются на фоне Сергея Безрукова (а он тут в ударе!), пара сюжетных поворотов кажутся натянутыми, но в общем и целом возникает ощущение, что это по-настоящему едкая и неглупая сатира на тему нашего с вами (и не только - СМИ тут тоже достается) восприятия творческих людей, их проблем и порывов. Финал в этом аспекте просто фееричен, что не может не радовать.
11 марта 2017, 23:26 Ответить
Любочка Ерухимович 17 марта 2017, 13:00
Оценка
Что Вы оставите после себя?

Синопсис:
Алексей Темников (Сергей Безруков), когда-то был высококлассным танцором балета, но теперь он преподаватель VIP – класса в своей танцевальной школе, нет – нет, не в Москве, а в маленьком и "захудаленьком" городке. Презрение к окружающим, эгоцентризм, самолюбование, наглость, пафос и отсутствие желание помогать окружающим – из этого состоит уже немолодой Алексей Темников. Но в его жизни есть любимая машина, любимая собака и ненавистные окружающие, замкнутый круг его жизни разрывает 12 – летняя дочка и новая травма, которая должна превратить его в инвалида. Его мир падает, разбивается на миллионы осколков, и он пытается оставить после себя хоть что – то.



Рецензия:
Наказание, боль, сострадание, жестокость, месть и незыблемый талант, даже любовную линию Вы сможете отследить в этом фильме. Возможно, Вы даже всплакнете, обещаем, вы точно уйдете из кинозала в расстроенных чувствах, но только из –за потрясающей актерской игры.
Это первая русская кинокартина в этом году, которую нужно посмотреть!
Безруков – как всегда талантлив, его боль можно ощутить даже закрытыми глазами, его силе и самообладанию можно позавидовать, ведь он пожертвует всем. Порой жестокий и колкий юмор будет поднимать Вам настроение. Вы станете «болеть» за главного героя, сопереживать его горю и надеяться, на то, что он все же сможет воплотить задуманное.



Хэпиэнда не ждите, но рассчитывайте, что вы хорошо проведете время.
Возможно, и Вас этот кинофильм заставит задуматься над вопросами: «Кто Вы?», «Для чего Вы живете?», «Зачем это все?», «Что Вы оставите после себя?». Фильм, который заставляет поразмыслить и задуматься о своей жизни.



Журнал "INSPIRE" рекомендует Кинофильм "После тебя" к просмотру.
17 марта 2017, 13:00 Ответить
Nastya Krupko 17 марта 2017, 16:56
Оценка
Замечательный фильм! Прекрасная режиссура, бесподобный Сергей Безруков, тонкий юмор, глубокий мысли! Каждый найдет в этой картине смысл для себя. В общем, всем, кто хочет думать во время и после просмотра фильма, а не просто хрустеть попкорном в зале, вперёд на "После тебя"! Такое кино нужно смотреть!
17 марта 2017, 16:56 Ответить
dyatlovskaya58 19 марта 2017, 23:40
Оценка
Замечательный фильм,тонкий юмор,блестящая актерская игра. Всем советую!
19 марта 2017, 23:40 Ответить
dyatlovskaya58 19 марта 2017, 23:41
Оценка
Замечательный фильм,тонкий юмор,блестящая актерская игра. Всем советую!
19 марта 2017, 23:41 Ответить
Наталия Пешковская 29 марта 2017, 13:43
Оценка
Новый фильм Анны Матисон «После тебя», в главной роли Сергей Безруков. Режиссер, сценарист, драматург прославилась своими документальными фильмами о дирижере Валерии Гергиеве и Мариинском театре, композиторе Прокофьеве (в роли Сергея Прокофьева – Константин Хабенский) и фильмами-операми «Семен-Котко», «Троянцы», «Левша». Но в творчестве режиссера есть и художественные фильмы – «Сатисфакция» (по сценарию Евгения Гришковца), «Млечный путь». Анна Матисон Работала в театрах Москвы и Санкт-Петербурга как режиссер постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам и драматург. Новый фильм продолжает музыкальные предпочтения и традиции режиссера и ее любовь к музыке, танцам, балету. Фильм рассказывает нам о гениальном танцовщике, лишенном возможности танцевать. О Мечте, одиночестве и достижении этой Мечты, пусть и путем собственной жизни. Главный герой заносчив, высокомерен, находится в сложных отношениях с окружающими, и на первый взгляд производит отталкивающее впечатление… Герой живет своей Мечтой и у него есть дело всей его жизни. На мой взгляд, Сергей Безруков великолепно справился со своей ролью. В фильме можно увидеть маэстро Валерия Гергиева, играющего роль самого себя, закулисье Большого и Мариинского театра, процесс работы над постановкой балета. Саундтреками к фильму стали песни группы «Сплин», и, конечно, группа ДДТ с песней «Это все, что останется после тебя….»
29 марта 2017, 13:43 Ответить
Мария Мироненко 27 октября 2017, 11:39
Оценка
Смотрела фильм на одном дыхании. Что бы ни говорили про Безрукова, а он все же потрясающий актер, и со своими ролями справляется отлично. Все его роли откровенно драматичны, слезы наворачиваются на глаза...
Но в этом фильме было достаточно и юмора, сценарий интересный, много красоты, много переживаний, стремлений, большие цели и борьба с собой и обстоятельствами. Финал вроде и ожидаемый, но неожиданный, но никто не обещал стандартного хеппи энда с воссоединением семьи или еще чем-то позитивным.
Жаль героя, молодой был, талантливый.
Хорошая такая драма, лучше смотреть одному и в состоянии глубокой осенней меланхолии, тогда точно все прочувствуется.
27 октября 2017, 11:39 Ответить
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