В череду байопиков вроде «Лобановский навсегда» или «Слишком свободный человек» вклинилась картина «После тебя», сделанная режиссером Анной Матисон с любовью к балету, зрителям и своему мужу Сергею Безрукову. Специально для фильма хореографом Раду Поклитару была поставлена «Симфония в трех движениях», которая, после завершения съемок, вошла в репертуар Мариинского театра. - Писать сценарий для «Симфонии» было трудно с…
По всем анонсам "После тебя" выглядел как самая что ни на есть стандартная драма на достаточно избитую тему, но на деле это местами очень ехидная и по-настоящему нескучная картина, которая местами не то отсылает, не то намекает на оскароносных "Бёрдмена" и "Рестлера", помимо прочего внося и свои интересные ходы.
Да, есть к чему придраться, местами фильм будто бы фальшивит, некоторые актеры сильно теряются на фоне Сергея Безрукова (а он тут в ударе!), пара сюжетных поворотов кажутся натянутыми, но в общем и целом возникает ощущение, что это по-настоящему едкая и неглупая сатира на тему нашего с вами (и не только - СМИ тут тоже достается) восприятия творческих людей, их проблем и порывов. Финал в этом аспекте просто фееричен, что не может не радовать.
Синопсис:
Алексей Темников (Сергей Безруков), когда-то был высококлассным танцором балета, но теперь он преподаватель VIP – класса в своей танцевальной школе, нет – нет, не в Москве, а в маленьком и "захудаленьком" городке. Презрение к окружающим, эгоцентризм, самолюбование, наглость, пафос и отсутствие желание помогать окружающим – из этого состоит уже немолодой Алексей Темников. Но в его жизни есть любимая машина, любимая собака и ненавистные окружающие, замкнутый круг его жизни разрывает 12 – летняя дочка и новая травма, которая должна превратить его в инвалида. Его мир падает, разбивается на миллионы осколков, и он пытается оставить после себя хоть что – то.
Рецензия:
Наказание, боль, сострадание, жестокость, месть и незыблемый талант, даже любовную линию Вы сможете отследить в этом фильме. Возможно, Вы даже всплакнете, обещаем, вы точно уйдете из кинозала в расстроенных чувствах, но только из –за потрясающей актерской игры.
Это первая русская кинокартина в этом году, которую нужно посмотреть!
Безруков – как всегда талантлив, его боль можно ощутить даже закрытыми глазами, его силе и самообладанию можно позавидовать, ведь он пожертвует всем. Порой жестокий и колкий юмор будет поднимать Вам настроение. Вы станете «болеть» за главного героя, сопереживать его горю и надеяться, на то, что он все же сможет воплотить задуманное.
Хэпиэнда не ждите, но рассчитывайте, что вы хорошо проведете время.
Возможно, и Вас этот кинофильм заставит задуматься над вопросами: «Кто Вы?», «Для чего Вы живете?», «Зачем это все?», «Что Вы оставите после себя?». Фильм, который заставляет поразмыслить и задуматься о своей жизни.
Журнал "INSPIRE" рекомендует Кинофильм "После тебя" к просмотру.
Но в этом фильме было достаточно и юмора, сценарий интересный, много красоты, много переживаний, стремлений, большие цели и борьба с собой и обстоятельствами. Финал вроде и ожидаемый, но неожиданный, но никто не обещал стандартного хеппи энда с воссоединением семьи или еще чем-то позитивным.
Жаль героя, молодой был, талантливый.
Хорошая такая драма, лучше смотреть одному и в состоянии глубокой осенней меланхолии, тогда точно все прочувствуется.
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