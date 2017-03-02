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Анастасия Безрукова

Анастасия Безрукова
Анастасия Безрукова
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Дата рождения
5 января 2004
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Безруковой

Родилась 5 января 2004 года. Москва, Россия.

Фильмография Анастасии Безруковой
После тебя
После тебя
драма 2016, Россия
7.0
Млечный путь
Млечный путь
комедия 2015, Россия
5.0
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В Санкт-Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «После тебя» от «Киноафиши.инфо» 9 марта в кинотеатре «Люксор в ТРК Континет»» состоится закрытый пресс-показ драмы с Сергеем Безруковым «После тебя», организованный федеральным порталом
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2 марта 2017 20:02
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