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Анастасия Безрукова
Анастасия Безрукова
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Анастасия Безрукова
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Дата рождения
5 января 2004
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Безруковой
Родилась 5 января 2004 года. Москва, Россия.
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Фильмография Анастасии Безруковой
После тебя
драма
2016, Россия
7.0
Млечный путь
комедия
2015, Россия
5.0
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В Санкт-Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «После тебя» от «Киноафиши.инфо»
9 марта в кинотеатре «Люксор в ТРК Континет»» состоится закрытый пресс-показ драмы с Сергеем Безруковым «После тебя», организованный федеральным порталом
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2 марта 2017 20:02
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