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«Запрос в друзья»: Рецензия Киноафиши

18 марта 2016 00:00
«Запрос в друзья»: Рецензия Киноафиши

Расфренди или умри!

В темном-претемном подвале спрятан черный-пречерный ноутбук. На черном его экране зависло жуткое видео: ведьма 21-ого века совершает ритуальный обряд. Обряд самоубийства. Она разжигает костер, сжигает в нем фото той, кому требуется отомстить, и вешается над тем костром напротив черного зеркала. Сей адский «рецепт» придумала не она: в раннем средневековье ведуньи высшей категории именно так меняли свою сущность. Правда, в те не тронутые цивилизацией времена фотографии, мягко говоря, были редкостью, а потому эффективность процедуры была не слишком велика. Зато сегодня, в эпоху нанотехнологий… Другими словами, юная ведьмачка по имени Марина Милз (Лизль Алерс) модернизировала древний бабушкин метод: помимо фото она добавила к ритуалу ноутбук (экран - черное зеркало!) и всемирную паутину. И теперь её жертва – Лора (Алисия Дебнем-Кери), виновная только в том, что не пожелала с ней дружить, наказана сполна: все близкие друзья строптивой девчонки погибают один за одним…

«Запрос в друзья»: Рецензия Киноафиши Алисия Дебнем-Кери (Лора). Кадр из фильма «Запрос в друзья»

Немецкий «Запрос в друзья» Симона Ферхоэвена чтит традиции. К ним он относится столь же трепетно, как и героиня Марина Милз к древним заклятиям. Другими словами, все требования традиционной рцептуры по созданию «ужастиков» тщательно соблюдены: здесь вам и пугающий полумрак, и скрип дверей, и отражения в зеркале, и кровь водопадом. Также в большом количестве имеются призраки, зомби, ожившие мертвецы, ведьмы – на демонический «персонал» фильм не скупится. Тем не менее акцент делается на другом: на ужасах техногенного плана. И дело не только во взбесившихся принтерах или непокорных компах. Что может быть страшнее, чем неповиновение собственного аккаунта?

«Запрос в друзья»: Рецензия Киноафиши Кадр из фильма «Запрос в друзья»

Именно на тайных страхах подобного рода, которые прочно поселились в подкорке любого современного подростка, и построен «Запрос в друзьях». Невозможность удалить видео со своей страницы, невозможность расфрендить ненавистного тебе персонажа (и потому умереть), невозможность написать сообщение… И самый-самый-самый леденящий сознание ужас. Его даже словами не передать. Только представьте: вы заходите на свою страницу (кстати, в фильме рекламируется вполне определенная соцсеть) и видите, что количество ваших френдов… равно нулю! Возможен ли подобный кошмар???

«Запрос в друзья»: Рецензия Киноафиши Кадр из фильма «Запрос в друзья»

Таким образом, «Запрос в друзья» - это «лакомство», предназначенное в первую очередь для поколения next. Кстати, свою основную функцию фильм выполняет: конечно, он не заставит матерого поклонника жанра выть от ужаса, но менее подготовленного зрителя напугает легко. Да и сделано все на совесть, хотя и без особой фантазии. При этом картинка хорошая (нет маскировки под любительскую камеру), напряжение и драйв тоже в наличии. Иногда, правда, довольно смешно и наивно, но так ведь какой фильм сейчас не без греха…

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 17 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм "Запрос в друзья"

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