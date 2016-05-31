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Friend Request Запрос в друзья 2015 / Германия
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Запрос в друзья»

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Наша рецензия

Расфренди или умри! В темном-претемном подвале спрятан черный-пречерный ноутбук. На черном его экране зависло жуткое видео: ведьма 21-ого века совершает ритуальный обряд. Обряд самоубийства. Она разжигает костер, сжигает в нем фото той, кому требуется отомстить, и вешается над тем костром напротив черного зеркала. Сей адский «рецепт» придумала не она: в раннем средневековье ведуньи высшей категории именно так меняли свою сущность. Правда, в те не тронутые цивилизацией времена…

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Андрей 31 мая 2016, 09:04
Оценка
понравился фильм! даже рекомендовал бы его посмотреть!
качественный ужастик, хотя, с достаточно простым сюжетом! а зачем изобретать велосипед - главное хорошо снят, держит в напряжении, актёры хорошо играют!
приятно удивился, что фильм немецкий, был уверен америкосы
31 мая 2016, 09:04 Ответить
Роман Борисов 6 июля 2016, 22:24
сняли бы вторю часть и привязали бы к игре Black Mirror 1
6 июля 2016, 22:24 Ответить
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