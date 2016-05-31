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Расфренди или умри! В темном-претемном подвале спрятан черный-пречерный ноутбук. На черном его экране зависло жуткое видео: ведьма 21-ого века совершает ритуальный обряд. Обряд самоубийства. Она разжигает костер, сжигает в нем фото той, кому требуется отомстить, и вешается над тем костром напротив черного зеркала. Сей адский «рецепт» придумала не она: в раннем средневековье ведуньи высшей категории именно так меняли свою сущность. Правда, в те не тронутые цивилизацией времена…