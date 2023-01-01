Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
50 оттенков черного
Фильмы похожие на 50 оттенков черного
Fifty Shades of Black
50 оттенков черного
2016 / США
Смотреть трейлер
5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на 50 оттенков черного
Вся информация о фильме
Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама
2015, США
4.0
Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы
2013, США
6.0
Черное Рождество
ужасы, детектив, триллер
2019, США
5.0
Суперфорсаж!
комедия
2015, США
6.0
Дом с паранормальными явлениями 2
ужасы, комедия
2014, США
5.0
Дом с паранормальными явлениями
комедия
2013, США
7.0
Фар Край
приключения, драма, боевик
2008, Германия / Канада
6.0
Война динозавров
драма, боевик, фэнтези
2007, Южная Корея / США
5.0
Туман
триллер, ужасы, боевик, мистика
2005, США
6.0
Перекрестки
комедия, мелодрама
2002, США
7.0
Страх.com
триллер, криминал, ужасы
2002, Великобритания / Германия / Люксембург / США
4.0
Подземелье драконов
приключения, фэнтези, боевик
2000, США / Чехия
3.0
Смертельная битва 2: Истребление
боевик, приключения, фэнтези
1997, США
3.0
Бэтмэн и Робин
комедия, триллер, фантастика, боевик
1997, США / Великобритания
7.0
Не называй меня малышкой
боевик, фантастика
1996, США
6.0
Супермен 4: В поисках мира
боевик, приключения, фантастика
1987, США
4.0
Челюсти 3
триллер, ужасы
1983, США
4.0
Черное Рождество
ужасы, мистика, триллер
1974, Канада
7.0
Геркулес в Нью-Йорке
фантастика, комедия, боевик
1970, США
4.0
Шестерняшки
комедия
2019, США
4.0
Голышом
комедия
2017, США
5.0
Без чувств
комедия
1998, США
6.0
Штука баксов
комедия
2007, США
6.0
Очень страшное кино
комедия
2000, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить