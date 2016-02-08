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Очень чёрное кино Рассвет пародийного жанра приходится на самое начало 2000-х, после чего на зрителей посыпался целый град подобных фильмов, избравших предметом высмеивания отборную солянку из массового кино. Под удар попали как подростковые мелодрамы, вроде «Сумерек» и «Это всё она», так и громкие блокбастеры, наподобие «300 спартанцев» и «Людей Икс». Однако тенденция эта в итоге вылилась в их бесперебойное, ежегодное соперничество за…