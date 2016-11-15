«Вирус»: Рецензия Киноафиши

Лучше тараканы в голове, чем черви под кожей

Тихий пригород, усредненный колледж, где твой отец преподает биологию, а старшая сестра демонстративно целует забитого с ног до головы парня-оторву, семья на грани распада, а ты с отвращением пытаешься препарировать лягушку – стандартная бытовая картина для среднестатистического юного американца. Но тараканов в подростковой голове выселяют черви-паразиты: на экраны выходит картина «Вирус» небезызвестного продюсерского пера Джейсона Блума.

Кадр из фильма «Вирус»

Режиссерами фильма выступили Генри Джуст и Эриель Шульман, что неоднократно работали над проектами с Блумом (некоторые части «Паранормального явления», «Как я дружил в социальной сети»). «Вирус» - фильм ужасов со всеми вытекающими аксиомами направления. Таким образом, откуда пришел тот самый вирус - неизвестно, а вылечить его, естественно, невозможно. Первой зараза настигает школьную подругу главной героини - Эммы, а далее штурмует весь городок.

Эмма и Стейси – родные сестры, можно сказать, полные противоположности. Эмма – младшая, домашняя тихоня, милая девушка, с головой уходящая в учебу, Стейси – старшая, бунтарка с синью в волосах и бокалом текилы, знающая, где папочка хранит пистолет. И однажды рассказанная лекция по паразитам, порабощающим живое-сущее, а также наглядные материалы для пары, оказываются не только заунывными минутами за партой, но и ключевым сюжетом фильма.

Кадр из фильма «Вирус»

Стоит заметить, что с актерской позиции данная картина для своего сегмента довольно сильная. Есть, что сыграть и на что посмотреть: персонаж Анали Типтон (она же Стейси) на протяжении всего фильма полна противоречий. Девушка должна сохранить семью – в оцепленном городе спасти сестру, которой нельзя раскрывать расставание родителей, стараться до конца быть в сознании, уберегая его от желающих полакомиться паразитами. Словом, открывается довольно широкий, опять-таки в рамках сегмента «Вируса», спектр для оценок и проникновенного молчания.

Кадр из фильма «Вирус»

Ахиллесова пята «Вируса», практически развалившая картину, – неопределенность жанра, нерасставленные приоритеты. Неясно, для чего настолько скрупулезно выстраивать драматическую историю отношений в фильме изначально претендовавшим на ужас со всеми вытекающими: саспиенсом, динамикой развития, любимым сердцу масштабными драками с зомби. Или, наоборот, для чего истории про очередных похитителей тел человеческих столько психологизма и акцентов на взаимоотношениях героев. От подобной жанровой неразберихи страдают в итоге обе составляющие. Так в фильме неоправданная довольно затянутая, на грани занудства завязка, когда уже первые кадры выдают нам сюжет с потрохами, перетекающая в сладкую трагедию о потере сестры, а вместо горячего экшна с кровью, атакой и бойней – заколоченная в ванной старшая сестра на домашнем прикорме.

Словом, творение авторства Джуста и Шульмана придется по душе скорее любителям психологии и драмы внутри ужасов, чем пробирающего ужаса внутри драмы. «Blumhouse pictures», по всей вероятности, продолжают вкладывать небольшие деньги в сиюминутные проекты, в ожидании славы «Паранормального явления». Но похвастаться и запомниться «Вирусу» особо нечем: это конвейерная жвачка из США, без особо захватывающих апокалипсисов, неожиданных поворотов или звезд. К слову, «Вирус» выходить практически в одночасье с «Поездом в Пусан» - ужасом из, казалось бы, далекой от кино Южной Кореи(а уже само это сочетание интригует), где есть целые вагоны зомби, весь букет персонажей для сочувствия (от детей и стариков до беременных), взрывающиеся железнодорожные составы под звенящую детскую песню. Обе картины – ужасы, обе – драмы, но «Вирусу» не хватает своего стиля, изюминки, чтобы, собравшись как-то с друзьями у большого экрана, вспомнить кино про паразитов-червей.

Шура Ломова

В российском прокате с 17 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Вирус»