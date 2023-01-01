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Вирус
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2016 / США
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6.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Вся информация о фильме
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ужасы, триллер
2016, США
4.0
Зараженная
ужасы, драма, триллер
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