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Машин Ган Келли
Машин Ган Келли
Machine Gun Kelly
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Машин Ган Келли
Machine Gun Kelly
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Дата рождения
22 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Композитор
Биография Машин Гана Келли
Родился 22 апреля 1990 года. Хьюстон, Техас, США.
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Интересные факты о Машин Гане Келли
- Настоящее имя рэпера Колсон Бэйкер
Фильмография Машин Гана Келли
Проект Power
боевик, фантастика
2020, США
6.0
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
2020, США
7.0
Компромат
биография, мюзикл
2019, США
7.0
Птичий короб
фантастика, триллер, драма
2018, США
7.0
Битва за Землю
фантастика, боевик
2018, США
5.0
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Бэйкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, исполнит главную роль.
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15 декабря 2021 15:09
Роберт Де Ниро и Джон Малкович снимутся в новом экшн-триллере от продюсера «Ирландца»
Съемки стартуют ровно через два месяца.
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9 сентября 2020 15:54
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