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Кристина Шаповалова

Кристина Шаповалова
Кристина Шаповалова
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Дата рождения
9 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Биография Кристины Шаповаловой

Родилась 9 июля 1989 года. Краснодар, СССР (Россия).

Фильмография Кристины Шаповаловой
Голоса большой страны
Голоса большой страны
мелодрама, мюзикл, комедия 2016, Россия
4.0
Маршрут построен
Маршрут построен
триллер 2016, Россия
4.0
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
спорт, драма 2015, Россия
6.0
Завтрак у папы
Завтрак у папы
комедия, драма, мелодрама 2015, Россия
7.0
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