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Маршрут построен Маршрут построен
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Маршрут построен 2016 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Маршрут построен»

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Наша рецензия

«Маршрут построен»: российский хоррор о ценности семьи Кадр из фильма "Маршрут построен" В прокат вышел отечественный хоррор Олега Асадулина «Маршрут построен». Это не первая работа режиссера в жанре мистики: на его счету – вполне успешные сериалы «Закрытая школа» и «Корабль». Асадулин уже успел поработать с Владимиром Меньшовым, Андреем Мерзликиным и Викторией Исаковой, что в сегодняшнем кинематографе – своеобразный знак…

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Мистошкин 31 марта 2016, 19:46
"Кристина" Стивена Кинга на новый лад.✊
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Андрей 18 июня 2016, 10:09
Оценка
не понравился фильм!
снято качественно, но сюжет не интересный!
можно было призрака и не придумывать, а списать всё на ревность женщины...
18 июня 2016, 10:09 Ответить
Вячеслав Боровиков 18 февраля 2017, 21:24
Оценка
это реально лучший фильм 2016 года....какая игра актеров!!!! какой нереальный захватывающий сюжет!!!! Браво!!! Российское кино как всегда отсасывает у америкосов драных. как жаль
18 февраля 2017, 21:24 Ответить
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