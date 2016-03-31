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«Маршрут построен»: российский хоррор о ценности семьи Кадр из фильма "Маршрут построен" В прокат вышел отечественный хоррор Олега Асадулина «Маршрут построен». Это не первая работа режиссера в жанре мистики: на его счету – вполне успешные сериалы «Закрытая школа» и «Корабль». Асадулин уже успел поработать с Владимиром Меньшовым, Андреем Мерзликиным и Викторией Исаковой, что в сегодняшнем кинематографе – своеобразный знак…