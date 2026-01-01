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Эни Даль Торп
Эни Даль Торп Ane Dahl Torp
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Эни Даль Торп

Ane Dahl Torp

Дата рождения
1 августа 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Эни Даль Торп

Родилась 1 августа 1975 года. Бэрум, Норвегия.

Популярные фильмы

Мечты 7.4
Мечты (2024)
Оккупированные 7.3
Оккупированные (2015)
Сварить медведя 7.3
Сварить медведя (2025)

Фильмография Эни Даль Торп

Харри Холе
Харри Холе
драма, триллер 2026, Норвегия/США
Сварить медведя 7.3
Сварить медведя
криминал, детектив 2025, Швеция
Гадкая сестра 7.3
Гадкая сестра Den stygge stesøsteren
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
Мечты 7.4
Мечты Drømmer
драма, мелодрама 2024, Норвегия
Смотреть трейлер
Storm 6.3
Storm Storm
драма, триллер 2022, Норвегия
Чартер 6.2
Чартер Charter
драма 2020, Швеция / Норвегия / Дания
Разлом 6.2
Разлом Skjelvet / The Quake
боевик, триллер, драма 2018, Норвегия
Смотреть трейлер
Мастер 6.1
Мастер Mesteren
драма 2017, Дания
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