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Эни Даль Торп
Ane Dahl Torp
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Персоны
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Ane Dahl Torp
Дата рождения
1 августа 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Эни Даль Торп
Родилась 1 августа 1975 года. Бэрум, Норвегия.
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