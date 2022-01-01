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Волна
Волна, 2015: актеры и роли
Bølgen
Волна
2015 / Норвегия
Трейлер
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Волна, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роар Утхауг
Roar Uthaug
В ролях
Томас Бо Ларсен
Thomas Bo Larsen
Кристоффер Йонер
Kristoffer Joner
Фридтьов Сохейм
Эни Даль Торп
Ane Dahl Torp
Йонас Хофф Офтебро
Jonas Hoff Oftebro
Артур Бернинг
Arthur Berning
Метта Агнета Хорн
Лайла Гуди
Laila Goody
Элли Харбоа
Eili Harboe
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