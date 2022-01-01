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Волна Волна
Киноафиша Фильмы Волна Волна, 2015: актеры и роли
Bølgen Волна 2015 / Норвегия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Волна, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роар Утхауг Роар Утхауг Roar Uthaug
В ролях
Томас Бо Ларсен Томас Бо Ларсен Thomas Bo Larsen Кристоффер Йонер Кристоффер Йонер Kristoffer Joner Фридтьов Сохейм Эни Даль Торп Эни Даль Торп Ane Dahl Torp Йонас Хофф Офтебро Йонас Хофф Офтебро Jonas Hoff Oftebro Артур Бернинг Артур Бернинг Arthur Berning Метта Агнета Хорн Лайла Гуди Laila Goody Элли Харбоа Элли Харбоа Eili Harboe
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