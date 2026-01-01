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Эдит Хогенруд-Сэнд
Эдит Хогенруд-Сэнд Edith Haagenrud-Sande
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Эдит Хогенруд-Сэнд

Edith Haagenrud-Sande

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Волна 6.6
Волна (2015)
Разлом 6.2
Разлом (2018)

Фильмография Эдит Хогенруд-Сэнд

Разлом 6.2
Разлом Skjelvet / The Quake
боевик, триллер, драма 2018, Норвегия
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Волна 6.6
Волна Bølgen
триллер, драма 2015, Норвегия
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