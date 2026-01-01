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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Эдит Хогенруд-Сэнд
Edith Haagenrud-Sande
Киноафиша
Персоны
Эдит Хогенруд-Сэнд
Эдит Хогенруд-Сэнд
Edith Haagenrud-Sande
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.6
Волна
(2015)
6.2
Разлом
(2018)
Фильмография Эдит Хогенруд-Сэнд
6.2
Разлом
Skjelvet / The Quake
боевик, триллер, драма
2018, Норвегия
Смотреть трейлер
6.6
Волна
Bølgen
триллер, драма
2015, Норвегия
Смотреть трейлер
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