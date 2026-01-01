Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Метта Агнета Хорн
Mette Agnete Horn
Метта Агнета Хорн
Метта Агнета Хорн
Mette Agnete Horn
Дата рождения
11 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Волна
(2015)
Фильмография Метта Агнета Хорн
6.6
Волна
Bølgen
триллер, драма
2015, Норвегия
