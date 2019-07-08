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Волна Волна
Киноафиша Фильмы Волна Отзывы о фильме «Волна»
Bølgen Волна 2015 / Норвегия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Волна»

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Константин Поздняков 8 июля 2019, 13:09
Оценка
Не масштабно, немного спокойновато, но как-то по-скандинавски логично, стройно, умно. Хороший фильм.
8 июля 2019, 13:09 Ответить
Андрей 13 января 2022, 17:13
Оценка
мне понравился фильм!
да, нет голливудского масштаба и млр долларов
можно попридираться к волне:))), но смотреть было интересно!
красивые виды: фьорды очень красивые и не задумывался о том, что за ними нужно внимательное наблюдение.
актёры тоже молодцы, классно сыграли!
9 баллов из 10ти
13 января 2022, 17:13 Ответить
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