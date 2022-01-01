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Артур Бернинг
Артур Бернинг
Arthur Berning
О персоне
Фильмография
Артур Бернинг
Arthur Berning
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Дата рождения
11 сентября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Артура Бернинга
Родился 11 сентября 1987 года. Ставангер, Норвегия.
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Фильмография Артура Бернинга
Эспен в королевстве троллей
приключения
2017, Норвегия
6.0
Гранд отель
комедия, драма
2016, Норвегия
6.0
Волна
триллер, драма
2015, Норвегия
6.0
Джекпот
криминал, боевик, комедия
2011, Норвегия
6.0
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