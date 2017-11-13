Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) живёт в небольшой квартире и работает таксистом. Он подвозит людей, выслушивает их истории и иногда даёт советы. Лишь изредка он вспоминает прошлое и берётся защищать случайных знакомых, попавших в беду. Но в эти моменты всем злодеям лучше сразу сдаваться, одолеть Боба в рукопашной не может никто. Гибель бывшей коллеги и близкой подруги Сьюзен (Мелисса Лео) заставляет Маккола вернуться к работе. Он снова встречается со своим бывшим напарником…
"Великий уравнитель", режиссера Антуана Фукуа, вышедший в 2014 году, был очень крепким боевиком. За счет отличных боевых сцен и харизмы Дензела Вашингтона, фильм до сих пор отлично смотрится, и успешно конкурирует с такими зубодробительными боевиками, как "Джон Уик", "Джек Ричер" и "Заложница". Через 4 года после первой части, Антуан Фукуа выпускает на экраны сиквел "Великого уравнителя".
-Что ты рисуешь?
-Это новый комикс про супергероя.
-А какая у него суперспособность?
-Он может просчитывать всё на несколько ходов вперед.
-Он умеет летать?
-Неее.. Он ездит на "Шевроле Малибу". (с)
Во второй части фильма "Великий уравнитель" бывший агент ЦРУ Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) всё также ведет официальную, ничем непримечательную жизнь в небогатом районе Бостона. Он работает таксистом, почти не спит и много читает. Соседи и знакомые знают его, как положительного отзывчивого человека. Но на самом деле, Маккол всё также тайно помогает людям попавшим в беду, и решат различные проблемы, будь то кража ребенка в Турции, или избитая богатенькими урода девушка, случайно севшая к нему в такси. И решает, он их как вы понимаете очень успешно. Да, так успешно, что получает от своей подруги Сьюзан из ЦРУ, приглашение вернуться обратно на работу. Пока Роберт Маккол размышляет над предложением, Сьюзан внезапно погибает при попытке ограбления. Теперь "уравнителю" придется распутывать сложный клубок интриг в ЦРУ, чтобы понять, кто стоит за смертью его подруги.
Второй "Великий уравнитель» абсолютно самостоятельный фильм — в нем нет отсылок к первому «Уравнителю». Зритель, что четыре года назад пропустил оригинальную ленту, может спокойно пойти на сеанс, и понять весь сюжет. Билл Пуллман, Мелисса Лео и Дензел Вашингтон — единственные актёры из оригинального фильма Антуана Фукуа, сыгравшие в этом сиквеле. В новом "Уравнителе" вообще все персонажи достаточно успешно прописаны, и во многом благодаря отличной актерской игре. Каждый персонаж — отдельная история. Некоторые — переплетены между собой. И если учесть что МакКолл в нерабочее время, по большей части затворник — эти истории отыграны прекрасно. Это и чета мусульман, и чернокожий подросток, приторговывающий дурью на районе, которому Роб помогает не сбиться с пути, и дедушка-пассажир, который пытается вернуть единственную память о пропавшей сестре.
Дензел Вашингтон, как всегда сыграл отлично — невозмутим, харизматичен, ловок и безумно опасен. Есть такие люди, от которых при всем их внешнем спокойствии просто веет опасностью, и герой Вашингтона - один из таких. Экшн-сцен с его героем стало больше, и их постановка так и осталась отличной, как и в первой части. Отработано все четко, красиво и эффектно. От МакКолла так и веет опасностью, а глядя на его спокойное лицо с уверенностью можно сказать — у этого парня все под контролем. При этом он очень справедлив и человечен, что неоднократно будет подчеркнуто в картине.
В продолжении "Великого уравнителя" ближайшего друга Роберта Маккола играет Педро Паскаль, которого все знают по «Игре престолов», «Великой стене» и «Нарко». Роль друга, а по совместительству главного антагониста, ему безусловно удалась. Его герой - полная противоположность "уравнителю". Коварен, грозен и продажен. Полная противоположность Маккола. Прямо как в песне Высоцкого: "Если друг оказался вдруг.." Вообще, в "Великом уравнителе 2" все актеры на своем месте, и отлично справляются со своими ролями. Даже эпизодические моменты очень хорошо обыграны, и реалистично сняты. Операторская работа и монтаж на уровне. Некоторые моменты стилистически напомнят вам первую часть, а некоторые недавнее продолжение боевика «Убийца».
Ну, а теперь ложка дегтя. Куда же без неё. При всех своих плюсах фильм просто неимоверно затянут. Антуан Фукуа, на мой взгляд, один из лучших режиссеров боевиков нашего времени. Вспомните "Тренировочный день" с Вашингтоном, "Стрелка" с Уолбергом, "Падение Олимпа" и даже "Великолепную семерку". Можно найти много минусов, но скучно на просмотреэтих фильмах точно не было. Стремительное развитие сюжета, погони, перестрелки, драки. То ли Фукуа стареет, но лирики и философии во втором «Уравнителе» больше, чем во всех его прежних фильмах, вместе взятых. И это было бы не так плохо, если бы это было не так затянуто. В первой части картины всё это очень органично вплетено в сюжет. В "Уравнителе 2" так не получилось. К середине фильма, при всех его событиях, уже хочется выйти и размять ноги, а к концу ощущение, что уже прошло 3 часа экранного времени. При этом на премьере фильма у многих были такие же ощущения. Если взять и выкинуть из хронометража "Уравнителя" минут 20-30, то зрители бы получили отличный боевик с закрученным и динамичным сюжетом, и вышли бы абсолютно довольные боевиков из кинозала.
#Великийуравнитель 2" - всё же относительно неплохое продолжение первой части. Сюжет и игра актеров на высоте, перестрелки и драки тоже. Харизма Вашингтона и обаяние Паскаля тоже играют не последнюю роль. Но, тем не менее, после просмотра половины картины, зрители начинают ждать развязку, а она развивается достаточно медленно. В фильме много отличных моментов(обещаем, сцена про потайную комнату вам понравится), но при этом они очень раскиданы по хронометражу картины, и из-за этого создается впечатление затянутости самого фильма. Если вам понравился первый "Великий уравнитель", то вам, всего скорее, понравится и сиквел. Но будьте готовы выйти из кинозала и размять ноги или выпить кофе.
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