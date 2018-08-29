«Великий уравнитель 2»: Рецензия Киноафиши
Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) живёт в небольшой квартире и работает таксистом. Он подвозит людей, выслушивает их истории и иногда даёт советы. Лишь изредка он вспоминает прошлое и берётся защищать случайных знакомых, попавших в беду. Но в эти моменты всем злодеям лучше сразу сдаваться, одолеть Боба в рукопашной не может никто. Гибель бывшей коллеги и близкой подруги Сьюзен (Мелисса Лео) заставляет Маккола вернуться к работе. Он снова встречается со своим бывшим напарником (Педро Паскаль) и пытается выяснить, над чем работала Сьюзен, и кто же убил единственного близкого ему человека.
О том, что сиквел какого-либо фильма превзошёл первую часть, в последний раз слышали, наверное, с выходом «Терминатора 2». После этого уже сложилась устойчивая тенденция, которую назвали «проклятием сиквелов» — продолжения надо ругать, потому что ни один из них не может показать ту же новизну. Если говорить о боевиках, то авторы чаще всего идут двумя путями. Либо новый фильм снимают ровно в том же ключе, что и первую часть, развивая самые удачные моменты, за что их обвиняют в самоповторе. Либо же делают ставку исключительно на экшен, забросив смысл, после чего их ругают за глупость.
Продолжая «Великого уравнителя», Антуан Фукуа решил пойти третьим, самым сложным и рискованным путём. Он променял экшен на глубину и вместо драк стал показывать жизнь и эмоции героев. Первый фильм привлекал простотой историей, о главном герое было известно очень мало, второстепенные персонажи и злодеи прописывались буквально парой штрихов. Вся суть в том, что очень сдержанный и немолодой герой в одиночку справляется с мафией, просто вступившись за девушку из кафе. Но если бы Фукуа снял ещё один такой же фильм, то был бы риск уйти в бесконечный сюжет в стиле «Неудержимых» — каждый раз одни и те же разборки, только злодеи меняются.
И Фукуа решил раскрыть самих персонажей и мир, в котором они живут. Конечно же, многие его за это тоже будут ругать, поскольку в динамике второй фильм сильно проигрывает. Особенно это чувствуется в первые 30-40 минут, пока зритель ещё ждёт, когда же начнутся те самые драки в полутьме, которые все видели в 2014 году. Но здесь они уже не вписываются в сюжет. И для того чтобы получить удовольствие от фильма, нужно лишь одно — перестать ждать от него атмосферы первой части. И тогда очень быстро станет понятно, что второй «Великий уравнитель» — хорошее кино.
Сомневаться в том, что Антуан Фукуа умеет снимать, не приходится ни секунды. Точно так же, как нет сомнений в актёрском таланте Дензела Вашингтона и присоединившегося к нему Педро Паскаля, который в этой картине ещё и невероятно стильный. И очень много времени здесь уделено именно будням героя. Уже после вступительной сцены начинают рассказывает о его работе и жизни бедного квартала. Основной сюжет вступает медленно и постепенно, просто дополняя эти истории. И теперь действие строится уже не на лобовых противостояниях — сюжет наполнен интересными параллелями. Часть из них можно заметить не сразу, но некоторые ярко бросаются в глаза. Так, например, история юного художника и борьба старика за права на дорогую картину из его юности явно дополняют друг друга. И не менее очевидна связь развития сюжета с постоянным напоминанием синоптиков по радио и телевидению о грядущей буре.
Этот ход, кстати, позволил Фукуа снять финальную схватку красиво и с размахом. Чувствуется, что, даже используя некоторые стандартные ходы, он всеми силами пытается противопоставить сиквел первой части. Атмосфера камерного боевика уступает место борьбе скорее эмоциональной и тактической. Конечно, у «Великого уравнителя 2» есть и недостатки. В сценарии иногда перегибают с клише и пафосными речами, а финал в один момент кажется излишне правильным. Но практически всё это компенсируется отличной актёрской игрой и хорошими съемками. Это редкий случай, когда сиквел снят более неспешно, чем оригинал. И этим он интересен, режиссёр не пошёл по накатанной тропе, а решил показать что-то новое, и снял фильм с иной атмосферой.
Алексей Хромов
В российском прокате с 6 сентября 2018
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