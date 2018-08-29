«Великий уравнитель 2»: Рецензия Киноафиши

О простой жизни суперагентов

Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) живёт в небольшой квартире и работает таксистом. Он подвозит людей, выслушивает их истории и иногда даёт советы. Лишь изредка он вспоминает прошлое и берётся защищать случайных знакомых, попавших в беду. Но в эти моменты всем злодеям лучше сразу сдаваться, одолеть Боба в рукопашной не может никто. Гибель бывшей коллеги и близкой подруги Сьюзен (Мелисса Лео) заставляет Маккола вернуться к работе. Он снова встречается со своим бывшим напарником (Педро Паскаль) и пытается выяснить, над чем работала Сьюзен, и кто же убил единственного близкого ему человека.

Кадр из фильма «Великий уравнитель 2»

О том, что сиквел какого-либо фильма превзошёл первую часть, в последний раз слышали, наверное, с выходом «Терминатора 2». После этого уже сложилась устойчивая тенденция, которую назвали «проклятием сиквелов» — продолжения надо ругать, потому что ни один из них не может показать ту же новизну. Если говорить о боевиках, то авторы чаще всего идут двумя путями. Либо новый фильм снимают ровно в том же ключе, что и первую часть, развивая самые удачные моменты, за что их обвиняют в самоповторе. Либо же делают ставку исключительно на экшен, забросив смысл, после чего их ругают за глупость.

Кадр из фильма «Великий уравнитель 2»

Продолжая «Великого уравнителя», Антуан Фукуа решил пойти третьим, самым сложным и рискованным путём. Он променял экшен на глубину и вместо драк стал показывать жизнь и эмоции героев. Первый фильм привлекал простотой историей, о главном герое было известно очень мало, второстепенные персонажи и злодеи прописывались буквально парой штрихов. Вся суть в том, что очень сдержанный и немолодой герой в одиночку справляется с мафией, просто вступившись за девушку из кафе. Но если бы Фукуа снял ещё один такой же фильм, то был бы риск уйти в бесконечный сюжет в стиле «Неудержимых» — каждый раз одни и те же разборки, только злодеи меняются.

Кадр из фильма «Великий уравнитель 2»

И Фукуа решил раскрыть самих персонажей и мир, в котором они живут. Конечно же, многие его за это тоже будут ругать, поскольку в динамике второй фильм сильно проигрывает. Особенно это чувствуется в первые 30-40 минут, пока зритель ещё ждёт, когда же начнутся те самые драки в полутьме, которые все видели в 2014 году. Но здесь они уже не вписываются в сюжет. И для того чтобы получить удовольствие от фильма, нужно лишь одно — перестать ждать от него атмосферы первой части. И тогда очень быстро станет понятно, что второй «Великий уравнитель» — хорошее кино.

Кадр из фильма «Великий уравнитель 2»

Сомневаться в том, что Антуан Фукуа умеет снимать, не приходится ни секунды. Точно так же, как нет сомнений в актёрском таланте Дензела Вашингтона и присоединившегося к нему Педро Паскаля, который в этой картине ещё и невероятно стильный. И очень много времени здесь уделено именно будням героя. Уже после вступительной сцены начинают рассказывает о его работе и жизни бедного квартала. Основной сюжет вступает медленно и постепенно, просто дополняя эти истории. И теперь действие строится уже не на лобовых противостояниях — сюжет наполнен интересными параллелями. Часть из них можно заметить не сразу, но некоторые ярко бросаются в глаза. Так, например, история юного художника и борьба старика за права на дорогую картину из его юности явно дополняют друг друга. И не менее очевидна связь развития сюжета с постоянным напоминанием синоптиков по радио и телевидению о грядущей буре.

Кадр из фильма «Великий уравнитель 2»

Этот ход, кстати, позволил Фукуа снять финальную схватку красиво и с размахом. Чувствуется, что, даже используя некоторые стандартные ходы, он всеми силами пытается противопоставить сиквел первой части. Атмосфера камерного боевика уступает место борьбе скорее эмоциональной и тактической. Конечно, у «Великого уравнителя 2» есть и недостатки. В сценарии иногда перегибают с клише и пафосными речами, а финал в один момент кажется излишне правильным. Но практически всё это компенсируется отличной актёрской игрой и хорошими съемками. Это редкий случай, когда сиквел снят более неспешно, чем оригинал. И этим он интересен, режиссёр не пошёл по накатанной тропе, а решил показать что-то новое, и снял фильм с иной атмосферой.

Алексей Хромов

В российском прокате с 6 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Великий уравнитель 2»