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Киноафиша Фильмы Великий уравнитель 2 Цитаты из фильма Великий уравнитель 2

Цитаты из фильма Великий уравнитель 2

Robert McCall В этом мире есть две боли. Боль, которая ранит, и боль, которая меняет.
[На турецком]
Robert McCall Сегодня ты выбираешь.
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Robert McCall Я твой отец. Твоя мама просто тебе не сказала.
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Robert McCall Что ты делаешь, кем становишься — меня не волнует. Мир полон так называемых «мужиков» вроде тебя, и в идеальном мире за всё приходится платить, но это не идеальный мир. Люди совершают плохие поступки. Если повезёт, можно исправить, но чаще всего безнаказанно. Но это не один из таких случаев. Ты ошибся, убив моего друга. Так что я убью каждого из вас, и единственное разочарование для меня — что сделать это можно только раз.
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Robert McCall Человек не пишется через п-и-с-т-о-л-е-т, сынок. У тебя есть выбор. У тебя есть талант. У тебя есть шанс, и я не хочу слышать про твоё окружение, что мама не дала и белый чёрта не даст. У тебя есть шанс. Воспользуйся им, пока жив. Ты не знаешь, что такое смерть. Ты понятия не имеешь, что такое смерть. Прими решение.
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Robert McCall Проследи, чтобы у меня была пятёрка, малыш.
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Susan Plummer Завтра лечу в Брюссель.
Robert McCall Думал, ты на пенсии?
Susan Plummer Да, на пенсии. Как и ты — мёртв.
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Miles Whittaker Моя мама будет в жутком п#зде.
Robert McCall [перевязывает его] Да, я с ней поговорю.
Miles Whittaker Эй, не на меня, чувак. На тебя.
Robert McCall Тогда поговори с ней ты.
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Sam Rubinstein Спасибо за поездку и небольшой совет. Всегда будь мил с теми, у кого есть доступ к твоей зубной щётке
🧡
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Robert McCall Что случилось, Дэйв?
Dave York Ты умер, вот что случилось. Три месяца спустя после твоего исчезновения правительство закрыло нас. Я сразу же ушёл в частники, делая то же, что и ты — служить Богу и стране, вычёркивать имена с бумажек. Только теперь... теперь за это платят деньги.
Robert McCall Мы убиваем врага...
Dave York Кто сказал, что они враги? Не мы, не я. Мы просто выполняем приказы... Мак, теперь нет ни хороших, ни плохих людей. Нет врагов. Только... неудачники.
Robert McCall А Сьюзен?
Dave York Неудачница.
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Dave York Ты не смог спасти свою жену! Ты не смог спасти Сьюзен! И ЭТОТ ЧЁРТОВ РЕБЁНОК ТЫ ТОЖЕ НЕ СПАСЁШЬ!
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Robert McCall Ты допустил ошибку — убил моего друга. Так что я убью каждого из вас. И единственное, что меня расстраивает — это то, что у меня будет всего один шанс это сделать.
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Дэйв Йорк Нет греха. Нет добродетели. Есть только х###, которую люди делают.
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Miles Whittaker Я художник, чувак. Я учусь в Бриджвью Артс.
Robert McCall Почему ты не в школе?
Miles Whittaker Я не хожу на эти обычные уроки каждый день. Знаешь, у меня есть… особый талант.
Robert McCall Да, есть. Чтобы заработать деньги — нужен талант. Но чтобы их сохранить, Майлз, нужен мозг.
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