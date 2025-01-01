Что ты делаешь, кем становишься — меня не волнует. Мир полон так называемых «мужиков» вроде тебя, и в идеальном мире за всё приходится платить, но это не идеальный мир. Люди совершают плохие поступки. Если повезёт, можно исправить, но чаще всего безнаказанно. Но это не один из таких случаев. Ты ошибся, убив моего друга. Так что я убью каждого из вас, и единственное разочарование для меня — что сделать это можно только раз.