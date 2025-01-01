Robert McCallЧто ты делаешь, кем становишься — меня не волнует. Мир полон так называемых «мужиков» вроде тебя, и в идеальном мире за всё приходится платить, но это не идеальный мир. Люди совершают плохие поступки. Если повезёт, можно исправить, но чаще всего безнаказанно. Но это не один из таких случаев. Ты ошибся, убив моего друга. Так что я убью каждого из вас, и единственное разочарование для меня — что сделать это можно только раз.
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Robert McCallЧеловек не пишется через п-и-с-т-о-л-е-т, сынок. У тебя есть выбор. У тебя есть талант. У тебя есть шанс, и я не хочу слышать про твоё окружение, что мама не дала и белый чёрта не даст. У тебя есть шанс. Воспользуйся им, пока жив. Ты не знаешь, что такое смерть. Ты понятия не имеешь, что такое смерть. Прими решение.
Dave YorkТы умер, вот что случилось. Три месяца спустя после твоего исчезновения правительство закрыло нас. Я сразу же ушёл в частники, делая то же, что и ты — служить Богу и стране, вычёркивать имена с бумажек. Только теперь... теперь за это платят деньги.