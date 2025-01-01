[ее хвост начинает вилять]

Gidget [к ее хвосту] Держи себя в руках!

[Ее хвост перестает вилять, она смеется]

Max Да, я просто хотел, э-э...

[прокашливается]

Max Слушай. Ты когда-нибудь жила напротив кого-то всю жизнь, но не ценила этого человека, пока... не знаешь, пока он не начал избивать десятки животных на Бруклинском мосту? Думаю, я хочу сказать, что если ты когда-нибудь захочешь...

[Гиджет виляет хвостом, ее глаза загораются. Потом она лает и радостно прыгает на Макса, облизывая и прижимаясь к нему]