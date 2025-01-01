Сноуболл[видит Макса и Дьюка на пароме]Они плывут в Бруклин.
ТаттуГоворят, сейчас все рвутся в Бруклин. Там снова модно.
СноуболлЯ не о модных квартирах говорю, Татту! Я о мести!
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MaxМожет, легенда о том, что собаки произошли от волков, просто... просто неверна. Может быть, один щенок спросил у мамы: "Откуда мы пришли?" А мама сказала: "Гав." И щенок подумал: "А, волки?" А она такая: "Да, ладно."
Сноуболл[после того, как Уж был убит]Ты раздавил Священного Ужа?
[начинает плакать]
СноуболлОн плоский как блин! О, Уж! Уж, ты в лучшем месте! Ты с Рикки! Ты никому не делал зла! Ну, ты, конечно, многих кусал, Уж, так что технически, может, ты и заслужил это, это, наверное, давно назревало. Но... так не должно было быть! Не при моей смене!
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[первые реплики]
Макс[рассказчик]Я всю жизнь прожил в этом городе. Я — Макс. И я самый счастливый пес в Нью-Йорке — всё из-за неё. Это Кэти. Мы с Кэти... у нас идеальные отношения. Познакомились мы несколько лет назад и, скажу я вам, сразу нашли общий язык. Знаете, это были такие отношения, когда... просто понимаешь.
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SnowballЯ чувствую себя героем! И красавчиком! Немного промок, но всё равно выгляжу отлично...
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Макс[В подземельях с Сноуболлом]Отвратительный запах...
MaxСлушай. Ты когда-нибудь жила напротив кого-то всю жизнь, но не ценила этого человека, пока... не знаешь, пока он не начал избивать десятки животных на Бруклинском мосту? Думаю, я хочу сказать, что если ты когда-нибудь захочешь...
[Гиджет виляет хвостом, ее глаза загораются. Потом она лает и радостно прыгает на Макса, облизывая и прижимаясь к нему]