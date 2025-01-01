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Киноафиша Фильмы Тайная жизнь домашних животных Цитаты из мультфильма Тайная жизнь домашних животных

Цитаты из мультфильма Тайная жизнь домашних животных

[из трейлера]
Gidget Привет, Макс.
Max Привет, Гиджет.
Gidget Какие планы на сегодня?
Max Да, большие, очень важные дела сегодня, Гиджет. У меня грандиозные планы. Я сяду здесь и буду ждать, когда Кэти вернётся.
Gidget О, звучит здорово. Ладно, не буду мешать. У меня тоже очень насыщенный день.
[вздыхает]
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Chloe Макс, да ладно, я твоя подруга, хорошо? И как твоя подруга я должна быть с тобой честной. Мне плевать на тебя и твои проблемы.
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Chloe А когда та случайная кошка попыталась съесть Сладкую Пизю, кто его спас?
Buddy Это была не случайная кошка. Это была ты.
Chloe Личность той кошки — не важно. Речь о том, кто его спас!
Mel Макс!
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Pops Это, э-э, Пушистик, Лапочка, Такса, Желтенькая Птичка, Орлиный Глаз, Морская Свинка Джо. И, конечно, моя девушка Ронда.
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Snowball Я чувствую себя героем! И красавчиком! Немного промок, но всё равно выгляжу отлично. Выгляжу отлично.
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Snowball [целует Гиджет, прыгает с моста] Помни обо мне!
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Buddy [когда они заходят в канализацию] Что это за запах?
Pops Это какашка с привкусом дерьма.
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Pops Если ехать как люди, то добираться придётся днями. У вас, может, и много времени, но для меня каждый вдох — как на грани.
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Tiberius Ладно. Он слишком туп, чтобы говорить, и слишком уродлив, чтобы есть.
Gidget [кричит и бросается на Озуна] Хватит быть милой! Где Макс?
Ozone Что? Я-я...
Gidget [Гиджет шлёпает Озона] Говори!
[шлёпает его снова]
Ozone Ну, я... я не могу.
[снова получает пощёчину]
Ozone Дай мне договорить.
[и снова шлёпают]
Ozone Ай! Помогите!
[и снова шлёпают]
Gidget Не смотри на него!
[снова шлёпает Озона]
Gidget Смотри на меня! Никто тебе не поможет! Где *Макс*?
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Snowball Революция началась! Навсегда свободны! Домашними — никогда!
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Chloe Потому что она собачница, Макс. И собачники делают странные, необъяснимые вещи. Например... заводят собак вместо кошек.
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Buddy Как поживаешь, старина?
Pops Парализован.
[Неловкая пауза]
Gidget Отлично!
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Snowball Добро пожаловать, мои пёсики! Ой, вы какие-то странные. Давайте, заходите скорее.
Buddy Ты же сказал, что это костюмированная вечеринка!
Mel Почему ты меня слушаешь?
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Snowball Кто мы? *Кто* мы? Мы — Сброшенные питомцы. Нас выбросили хозяева, и теперь мы мстим! Как клуб, но с укусами и царапинами.
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Snowball В Бруклин идёт смерть. С зубами-клыками и хвостиком из ваты!
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Pops Всё, вечеринка закончилась! *Майрон*! *Пылесос*!
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Pops У того пушистого комочка крышу снесло.
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Snowball Этот енот врёт. Он не президент.
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Сноуболл [видит Макса и Дьюка на пароме] Они плывут в Бруклин.
Татту Говорят, сейчас все рвутся в Бруклин. Там снова модно.
Сноуболл Я не о модных квартирах говорю, Татту! Я о мести!
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Max Может, легенда о том, что собаки произошли от волков, просто... просто неверна. Может быть, один щенок спросил у мамы: "Откуда мы пришли?" А мама сказала: "Гав." И щенок подумал: "А, волки?" А она такая: "Да, ладно."
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Max Видишь фургон?
Snowball Да, вижу... Мы вот-вот врежемся в него
🧡
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Mel Я больше никогда не буду глотать такие таблетки. Если только они не будут обмазаны арахисовым маслом. Потому что, ну серьёзно! Это же арахисовое масло!
🧡
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Duke Не зли меня, потому что когда я злюсь, я делаю вот так...
[Рычит]
Duke ...и мне это очень не нравится.
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Max [после того, как Дюк случайно разбивает вазу] О, Дюк. Дюк, Кэти не... Кэти ужасно расстроится, когда увидит это... Кэти... с ума сойдёт...
[озирается озорно]
Max ... когда увидит, как ты... разгромил всю её квартиру.
Duke Да это же просто...
[чешет за ухом]
Duke Всего лишь одна ваза.
Max Да, Дюк? Да?
[сбивает вазу с стола ногой]
Max Вот это не везуха.
[сбрасывает кучу бумаг на пол]
Duke Что ты делаешь?
Max Что я делаю? Ничего. Я милый маленький песик. Кэти знает, что я такого не сделаю.
[толкает стол, который начинает падать]
Duke Стой, стой!
[бежит и успевает удержать стол]
Max Это точно дело рук...
[сбрасывает книги с полки]
Max ...опасного чужака, которому нельзя доверять.
[идёт по столешнице, сбивая вещи]
Max Ты — новый пес. И скажи, Дюк, зачем ты это сделал?
[сбрасывает миску с фруктами на пол]
Duke О! Я сейчас...
Max Что? Укусить меня? Разодрать лицо? Отлично. Подожди, пока Кэти узнает.
[имитирует раненую собаку]
Max О! Помоги, Кэти! Слава богу, ты здесь! Я пытался его остановить, но он сумасшедший!
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[последние реплики]
Max С возвращением домой, Дюк.
Duke Спасибо, Макс.
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Snowball [Максу] Можно звать тебя "Маленькая Собачка"?
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Сноуболл [после того, как Уж был убит] Ты раздавил Священного Ужа?
[начинает плакать]
Сноуболл Он плоский как блин! О, Уж! Уж, ты в лучшем месте! Ты с Рикки! Ты никому не делал зла! Ну, ты, конечно, многих кусал, Уж, так что технически, может, ты и заслужил это, это, наверное, давно назревало. Но... так не должно было быть! Не при моей смене!
🧡
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[первые реплики]
Макс [рассказчик] Я всю жизнь прожил в этом городе. Я — Макс. И я самый счастливый пес в Нью-Йорке — всё из-за неё. Это Кэти. Мы с Кэти... у нас идеальные отношения. Познакомились мы несколько лет назад и, скажу я вам, сразу нашли общий язык. Знаете, это были такие отношения, когда... просто понимаешь.
🧡
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Snowball Я чувствую себя героем! И красавчиком! Немного промок, но всё равно выгляжу отлично...
🧡
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Макс [В подземельях с Сноуболлом] Отвратительный запах...
[Сноуболл подозрительно смотрит на него]
Макс ... чертовски круто!
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Ozone Что здесь происходит?
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Max Эй, э-э, Гиджет, подожди.
Gidget О-о, привет, Макс.
[ее хвост начинает вилять]
Max Да, э-э...
Gidget [к ее хвосту] Держи себя в руках!
[Ее хвост перестает вилять, она смеется]
Max Да, я просто хотел, э-э...
[прокашливается]
Max Слушай. Ты когда-нибудь жила напротив кого-то всю жизнь, но не ценила этого человека, пока... не знаешь, пока он не начал избивать десятки животных на Бруклинском мосту? Думаю, я хочу сказать, что если ты когда-нибудь захочешь...
[Гиджет виляет хвостом, ее глаза загораются. Потом она лает и радостно прыгает на Макса, облизывая и прижимаясь к нему]
Max Ладно!
Pops О, отлично, влюбился! Как противно для всех! А теперь, двигайся!
🧡
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Snowball [змеям, охраняющим вход] Новый пароль — «Не спрашивай у вожака пароль!»
[глаза змей становятся зелёными, и они улыбаются]
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Gidget [забирается через ящики и полки шкафа] Ребята, боюсь, у меня очень плохие новости.
Mel Белки собираются захватить мир, я же говорила! Я всегда говорила, что белки — это хитрые ребята.
Gidget Нет, сейчас не время про белок, не-не!
[вздыхает]
Gidget Макс пропал! Он где-то там. Потерялся. Боится. Такой... такой красавец. Мы должны найти его и вернуть домой!
Mel Но там, снаружи, всё громко и страшно, ух! Это ястреб?
Gidget Это мой друг, Тиберий. Он нам поможет.
[Тиберий летит рядом с Джиджет]
Gidget Он нас не съест. Мы уже это обсудили.
Buddy Давай, Джиджет. Если мы выйдем без поводка, нас поймают в сеть... или что-то похуже.
Mel Да, типа ястреба!
Gidget Мы теряем время. Максу нужна наша помощь.
Buddy Давай, девочка. Макс даже не знает, что ты жива.
Gidget Мне всё равно. Я его люблю! Люблю всем сердцем! И я пойду искать Макса, кого бы со мной ни было. Так что... кто со мной? Ладно, хорошо. Хорошо.
🧡
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[Гиджет смотрит фильм «Страсть страстей» по телевизору]
Мария [Врывается в комнату с пышной драматичностью] Почему? Почему?
Гиджет Что случилось, Мария?
Фернандо Мария! Твоё лицо! На нём тысячи печалей! Что случилось?
Мария [Ещё больше пышности] О, я столкнулась с худшим на свете!
Гиджет [Полностью вживается в роль] Что? О, скажи, Мария! Скажи сейчас! Я НЕ МОГУ ТЕРПЕТЬ ЕЩЁ МОМЕНТ, НЕ ЗНАЯ!
Мария [Ещё больше пышности] Одиночество!
[Фернандо ахает, затем Гиджет ахает]
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Дюк [сердито, после того как он залаял на семью] Почему ты меня сюда привёл, Макс?
Макс Погоди-ка. Это моя вина? Я же пытался тебе помочь!
Дюк Ты просто хотел избавиться от меня!
Макс Знаешь что, Дюк? Мне это не нужно. Увидимся позже.
[Макс внезапно попадает в руки отлова животных, Дюк спасает его]
Дюк ИДИ ДОМОЙ, МАКС!
[Дюка сажают в машину отлова, Макс бежит за ней]
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Jenny Slate
Луис С.К.
Луис С.К.
Louis C.K.
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Lake Bell
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Hannibal Buress
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Bobby Moynihan
Дэна Карви
Dana Carvey
Кевин Харт
Кевин Харт
Kevin Hart
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Albert Brooks
Стив Куган
Стив Куган
Steve Coogan
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Eric Stonestreet
Сандра Эчеверриа
Sandra Echeverría
Хайме Камил
Хайме Камил
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