Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.5
Rate
The Secret Life of Pets

The Secret Life of Pets

The Secret Life of Pets 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The quiet life of a terrier named Max is upended when his owner takes in Duke, a stray whom Max instantly dislikes.
The Secret Life of Pets - trailer in russian 1
The Secret Life of Pets  trailer in russian 1
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2016
Online premiere 22 November 2016
World premiere 16 June 2016
Release date
18 August 2016 Russia UPI 6+
25 August 2016 Albania
7 July 2016 Argentina
7 September 2016 Australia
18 August 2016 Austria
18 August 2016 Azerbaijan
18 August 2016 Belarus
3 August 2016 Belgium
10 August 2016 Bosnia and Herzegovina
25 August 2016 Brazil
8 July 2016 Bulgaria
7 July 2016 Cambodia
26 August 2016 Cameroon
8 July 2016 Canada
21 July 2016 Chile
2 August 2016 China
7 July 2016 Colombia
18 August 2016 Croatia
4 August 2016 Cyprus
4 August 2016 Denmark
8 July 2016 Estonia
5 August 2016 Finland
27 July 2016 France
13 August 2016 Georgia
28 July 2016 Germany
24 June 2016 Great Britain
18 August 2016 Greece
30 June 2016 Hong Kong
9 July 2016 Hungary
8 July 2016 India
24 August 2016 Indonesia
24 June 2016 Ireland
30 June 2016 Israel
6 October 2016 Italy
11 August 2016 Japan
18 August 2016 Kazakhstan
8 July 2016 Kenya
18 August 2016 Kuwait
24 October 2016 Latvia
5 August 2016 Lithuania
3 July 2016 Luxembourg
8 September 2016 Malaysia
7 July 2016 Mexico
24 August 2016 Netherlands
15 September 2016 New Zealand
25 August 2016 North Macedonia
24 June 2016 Norway
15 July 2016 Pakistan
4 August 2016 Peru
18 August 2016 Philippines
23 September 2016 Poland
17 August 2016 Portugal
5 August 2016 Romania
11 August 2016 Serbia
1 September 2016 Singapore
11 August 2016 Slovakia
11 August 2016 Slovenia
2 August 2016 South Korea
5 August 2016 Spain
5 August 2016 Sweden
6 October 2016 Switzerland
29 June 2016 Taiwan
4 August 2016 Thailand
10 July 2016 Togo
8 July 2016 Turkey
18 August 2016 UAE
8 July 2016 USA
4 August 2016 Ukraine
28 July 2016 Uruguay
1 July 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $875,698,161
Production Universal Pictures, Illumination Entertainment, Dentsu
Also known as
The Secret Life of Pets, La vida secreta de tus mascotas, Comme des bêtes, Huisdiergeheimen, Pets, A kis kedvencek titkos élete, A Vida Secreta dos Nossos Bichos, Bate skili aleste, Đẳng Cấp Thú Cưng, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, Ha'kha'yim ha'sodiyim shel kha'yot ha'makhmad, Husdjurens hemliga liv, Jeta sekrete e kafshëve, Kæledyrenes hemmelige liv, Kjæledyrenes hemmelige liv, Lemmikkien salainen elämä, Lemmikloomade salajane elu, Mascotas, Mascotes, Mīluļu slepenā dzīve, Pet Pet當家, Pets - Vita da animali, Pets: A Vida Secreta dos Bichos, Sekretne życie zwierzaków domowych, Singuri acasã, Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov, Slaptas augintiniu gyvenimas, Tajni život ljubimaca, Tajný život mazlíčků, Tajný život maznáčikov, Untitled Pets Movie, Uy hayvonlarining sirli hayoti, Μπάτε σκύλοι αλέστε, Сами вкъщи, Секрети домашніх тварин, Тайная жизнь домашних животных, Тајне авантуре кућних љубимаца, ペット, 寵物當家, 爱宠大机密
Director
Chris Renaud
Chris Renaud
Yarrow Cheney
Yarrow Cheney
Cast
Ellie Kemper
Ellie Kemper
Louis C.K.
Louis C.K.
Kevin Hart
Kevin Hart
Eric Stonestreet
Eric Stonestreet
Cast and Crew
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family

Cartoon rating

7.1
Rate 77 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1676
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

alex 25 August 2016, 10:00
до фильма прокрутили что-то из жизни миньонов, о их неудержимой страсти к телешопингу.
[Smmile]
затем, начался сам мульт. как выяснилось, реклама… Read more…
Ксения Киселева 22 August 2016, 13:00
Если не задумываться, можно посмотреть, дабы просто убить время. Сюжет слабоват, самые смешные шутки уже показаны в трейлере. Однако если подумать,… Read more…
Quotes
[from trailer]
Gidget Hey, Max.
Max Hey, Gidget.
Gidget Any plans today?
Max Yes. Big, big stuff today, Gidget. I got big plans. I'm gonna sit here and I'm gonna wait for Katie to come back.
Gidget Oh, that sounds exciting. Well, I won't interrupt. I've got a very busy day too.
[sighs]
The Secret Life of Pets - trailer in russian 1
The Secret Life of Pets Trailer in russian 1
The Secret Life of Pets - ролик: успей занять места
The Secret Life of Pets Ролик: успей занять места
Stills
