Это лето уже принесло миру один хороший мультфильм – «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон и Энгус МакЛэйн), который легко можно назвать семейным. И, как оказывается, такой фильм не один. На экран входит анимационная комедия режиссёров Ярроу Чейни и Криса Рено «Тайная жизнь домашних животных» («The Secret Life of Pets»), которая расскажет о том, чем же домашние питомцы занимаются без своих хозяев, а также раскроет тайну…
Хотел на середине уйти с ребенком, и вернуть деньги за билет. Жена не пустила..
[Smmile]
затем, начался сам мульт. как выяснилось, реклама мультика - просто кусок из фильма, начало самое его. почти разочаровало поначалу это открытие, ведь не ожидается ничего хорошего, как водится.
но потом вроде экшн, экшн, пара шуток ниже пояса и как бы мирдружбажвачка.
[Smmile]
детям понравилось, но строго рекомендовали с 12 лет из-за пары недетских шуточек.(строгие судьи[No])
мне понравилась весьма и весьма романтическая подача Нью-Ёрка + оптимистичный пёсик на колёсиках ("поднимите мне веки!") + призыв спасать друга всегда и везде.
больше смотреть не буду.[sleep]
Не могу сказать, что деньги на ветер, но и шедевром этот мультфильм назвать не получится, а жаль.
Хотя... Если бы не было столько было рекламы, не было бы и таких ожиданий :)
Обычный мульт, милый и современный :)
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