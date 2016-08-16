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Тайная жизнь домашних животных Тайная жизнь домашних животных
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The Secret Life of Pets Тайная жизнь домашних животных 2016 / США
7.6 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь домашних животных»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Это лето уже принесло миру один хороший мультфильм – «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон и Энгус МакЛэйн), который легко можно назвать семейным. И, как оказывается, такой фильм не один. На экран входит анимационная комедия режиссёров Ярроу Чейни и Криса Рено «Тайная жизнь домашних животных» («The Secret Life of Pets»), которая расскажет о том, чем же домашние питомцы занимаются без своих хозяев, а также раскроет тайну…

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Валерия Холмова 16 августа 2016, 22:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает есть ли разнится в деньгах когда покупаешь билеты в кассе, и когда покупка билетов онлайн?
16 августа 2016, 22:22 Ответить
bfa30211 18 августа 2016, 00:12
Оценка
Мультфильм ужасен! "Жесть, насилие, рок-н-рол". Шутки закончились за первые 5 минут, которые были показаны в трейлере. Потом зал сидел в тишине до самого конца. Кроме этого обилие грубых слов, жестокости. ощущение, что детей с детства приучают к блатному жаргону. Этот мультфильм явно не рассчитан на 6+.. Не ведите детей, лучше пересмотрите корпорацию монстров..Сюжет абсолютно противоречит названию, и шуткам, показанным в трейлере. 3 из 10.

Хотел на середине уйти с ребенком, и вернуть деньги за билет. Жена не пустила..
18 августа 2016, 00:12 Ответить
Станислав Крицкий 18 августа 2016, 22:50
Оценка
Прекрасный мульт. Юмор на протяжении всего фильма. Добрый, хороший, про дружбу и милых кроликов. Трейлер только лишь маленький кусочек той прелести что вас ожидает. А перед фильмом еще сюрприз от миньонов!)
18 августа 2016, 22:50 Ответить
SKY 19 августа 2016, 13:51
Кино смотребельное, но не не шедевр - факт 😎
19 августа 2016, 13:51 Ответить
Olga Kostyleva 19 августа 2016, 23:17
Ужасный мульт. Смысла в нем ноль целых ноль десятых. Юмора тоже. Персонажей много, но зачем их придумали осталось не понятным, типа для массовки. Жаль потраченного времени и денег на билет
19 августа 2016, 23:17 Ответить
☀❤ANNA Kisurova(Krivova)☀❤ 20 августа 2016, 15:18
Очень крутой 😎 мультик рекомендую всем, дочь 5 лет в восторге 👧👍(*)🐰🐶🐱🐷🐸🐇🐕🐉
20 августа 2016, 15:18 Ответить
Ксения Киселева 22 августа 2016, 13:00
Оценка
Если не задумываться, можно посмотреть, дабы просто убить время. Сюжет слабоват, самые смешные шутки уже показаны в трейлере. Однако если подумать, жутко становится от того, сколько насилия и жестокости в этом, казалось бы, милом мультфильме. А ведь дети впитывают, как губки. Негативное отношение к бездомным животным, убийство (или соврать о нём) - плюс к репутации, а чтобы привлечь внимание парня, нужно кого-то избить. Как по мне, не самые лучшие примеры для юных зрителей. А взрослым на это смотреть попросту скучно, даже неприятно (насилия в мире и так хватает).
22 августа 2016, 13:00 Ответить
tarabuka 23 августа 2016, 18:45
Посмотрев на вас Ксения, забываешь о том в каком мы мире живем. Вы наделяете светом этот мрачный мир.
23 августа 2016, 18:45 Ответить
alex 25 августа 2016, 10:00
Оценка
до фильма прокрутили что-то из жизни миньонов, о их неудержимой страсти к телешопингу.
[Smmile]
затем, начался сам мульт. как выяснилось, реклама мультика - просто кусок из фильма, начало самое его. почти разочаровало поначалу это открытие, ведь не ожидается ничего хорошего, как водится.
но потом вроде экшн, экшн, пара шуток ниже пояса и как бы мирдружбажвачка.
[Smmile]
детям понравилось, но строго рекомендовали с 12 лет из-за пары недетских шуточек.(строгие судьи[No])
мне понравилась весьма и весьма романтическая подача Нью-Ёрка + оптимистичный пёсик на колёсиках ("поднимите мне веки!") + призыв спасать друга всегда и везде.
больше смотреть не буду.[sleep]
25 августа 2016, 10:00 Ответить
Valentina Bazhanova 1 сентября 2016, 16:41
Абсолютно согласна с Ксенией Киселевой. Мутный типа юмор, жестокость и насилие. Ушла через часа просмотра. Тупизна!
1 сентября 2016, 16:41 Ответить
Мария Мироненко 9 октября 2016, 22:02
Мультфильм хороший, правда, все забавные моменты в нем- это первые 5 минут, по сути, все они вынесены в трейлер. Но малышам понравится, наши искренне хохотали над персонажами, а в некоторых можно было действительно разглядеть человеческие черты характера, манеру поведения и т.д..
Не могу сказать, что деньги на ветер, но и шедевром этот мультфильм назвать не получится, а жаль.
Хотя... Если бы не было столько было рекламы, не было бы и таких ожиданий :)
Обычный мульт, милый и современный :)
9 октября 2016, 22:02 Ответить
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