Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайная жизнь домашних животных Тайная жизнь домашних животных
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь домашних животных Тайная жизнь домашних животных, 2016: актеры и роли
The Secret Life of Pets Тайная жизнь домашних животных 2016 / США
7.5 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тайная жизнь домашних животных, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Рено Крис Рено Chris Renaud Ярроу Чейни Ярроу Чейни Yarrow Cheney
В ролях
Элли Кемпер Элли Кемпер Ellie Kemper Луис С.К. Луис С.К. Louis C.K. Кевин Харт Кевин Харт Kevin Hart Эрик Стоунстрит Эрик Стоунстрит Eric Stonestreet Лэйк Белл Лэйк Белл Lake Bell Дженни Слейт Дженни Слейт Jenny Slate
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Приложение киноафиши