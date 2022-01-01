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Конверт с воспоминаниями Кадр из фильма «Помнить» Во время войны Зев Гутман был заключённым в Освенциме, но практически все воспоминания об этом эпизоде его жизни, ровно как и о других важных моментах, были захвачены в плен беспощадной деменцией. Он не помнит о недавней кончине любимой жены и о кошмарах, пережитых в концлагере. Когда Зев в один день покидает дом престарелых, чтобы осуществить важную миссию, ему приходится каждый раз после сна перечитывать письмо с инструкциями от…