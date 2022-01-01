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Киноафиша Фильмы Помнить Помнить, 2015: актеры и роли
Remember Помнить 2015 / Канада
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Помнить, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Атом Эгоян Атом Эгоян Atom Egoyan
В ролях
Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Дин Норрис Дин Норрис Dean Norris Мартин Ландау Мартин Ландау Martin Landau Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Генри Черни Генри Черни Henry Czerny Юрген Прохнов Юрген Прохнов Jurgen Prochnow Джеймс Кейд Питер ДаКуна Peter DaCunha
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