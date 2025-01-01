Smash Mouth [поёт] Я знаю, я был блудным сыном, не хотел быть хорошим парнем, но всегда был не тот. И я знаю, что должен был остаться дома. Вместо этого я уходил, гнался за большой добычей. И не могу рассказать всё по какому-то телефонному звонку, который я никогда не запомню. Поэтому я написал это в письме.

Smash Mouth Мама, не волнуйся за своих детей, здесь всё просто сумасшедше. Я сказал, мама, помнишь? Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше.

Smash Mouth Ты говоришь, что мне не следовало быть приёмником волн, мечтателем, да, но я знаю, когда у меня есть что показать, ты можешь отрицать, но я просто не могу это скрыть. И я не могу рассказать всё по какому-то телефонному звонку, который я никогда не запомню. Поэтому я написал это в письме.

Smash Mouth Мама, не волнуйся за своих детей, здесь всё просто сумасшедше. Я сказал, мама, помнишь? Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше. Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше. Становится только лучше.