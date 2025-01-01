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Киноафиша Фильмы Пингвиненок Пороро: Большие гонки Цитаты из мультфильма Пингвиненок Пороро: Большие гонки

Цитаты из мультфильма Пингвиненок Пороро: Большие гонки

Smash Mouth [поёт] Я знаю, я был блудным сыном, не хотел быть хорошим парнем, но всегда был не тот. И я знаю, что должен был остаться дома. Вместо этого я уходил, гнался за большой добычей. И не могу рассказать всё по какому-то телефонному звонку, который я никогда не запомню. Поэтому я написал это в письме.
Smash Mouth Мама, не волнуйся за своих детей, здесь всё просто сумасшедше. Я сказал, мама, помнишь? Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше.
Smash Mouth Ты говоришь, что мне не следовало быть приёмником волн, мечтателем, да, но я знаю, когда у меня есть что показать, ты можешь отрицать, но я просто не могу это скрыть. И я не могу рассказать всё по какому-то телефонному звонку, который я никогда не запомню. Поэтому я написал это в письме.
Smash Mouth Мама, не волнуйся за своих детей, здесь всё просто сумасшедше. Я сказал, мама, помнишь? Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше. Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше. Становится только лучше.
Smash Mouth Мама, не волнуйся за своих детей, здесь всё просто сумасшедше. Я сказал, мама, помнишь? Мы уже падали раньше. И всегда становится лучше. Мама, не волнуйся за своих детей, здесь всё просто сумасшедше. Я сказал, мама, помнишь? Мы уже падали раньше. И становится только лучше.
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Parker Theory [поёт] Я вижу свет впереди, там, где тьма наконец кончается. Теперь я знаю, я могу начать, видеть, что жизнь нам несёт. Это надежда, это любовь, это место, где мы все победили, если позовёшь — я услышу, я буду слушать тебя.
Parker Theory Ты веришь в чудеса? Ты веришь, что всё возможно?
Parker Theory Отойди в сторону, настал новый день, в мае я чувствую, что могу начать заново. Жизнь кажется новой, это надежда, это любовь, это место, где мы все победили, если позовёшь — я услышу, я буду слушать тебя.
Parker Theory Ты веришь в чудеса? Ты веришь, что всё возможно? Ты веришь в чудеса? Если веришь, что всё возможно?
Parker Theory Не отпускай. Я вижу солнце за тобой. Если ты заблудишься — я найду тебя. Так отпусти, я вижу солнце за тобой.
Parker Theory Ты веришь в чудеса? Ты веришь, что всё возможно? Ты веришь в чудеса? Если веришь, что всё возможно?
Parker Theory Не отпускай. Я вижу солнце за тобой. Если ты заблудишься — я найду тебя. Так отпусти, я вижу солнце за тобой.
Parker Theory Это надежда, это любовь, это место, где мы все победили, если позовёшь — я услышу, я буду слушать тебя.
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Smash Mouth [поёт] Прямо у берега планеты Земля. Там стоит заброшенная фабрика. После того, как тебя создали, форму разбили и рецепт уничтожили. Она — самая редкая, самая красивая на многие-многие мили. Но у зеркала, когда я подходил ближе, оно треснуло, когда я улыбнулся. И это неудивительно.
Smash Mouth Я разговариваю со своей тенью. Иду по улице, не хочу ни с кем другим говорить. Я счастлив, я такой счастливыЙ. Я так счастлив, что аж сам с собой.
Smash Mouth Я разговариваю со своей тенью. Иду по улице, не хочу ни с кем другим говорить. Я счастлив, я такой счастливыЙ. Я так счастлив, что аж сам с собой. Я так счастлив, что аж сам с собой.
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Walter Featherbottom Команда Белого Тигра выиграла гонку в прошлом году, почти не напрягаясь.
Chip Quackers Да, верно, давайте поговорим об этом, но сначала посмотрим кучу глупых реклам.
Toto Да ну! Они все так заводятся и влетают прямо в стену! Эй, Манго?
Mango Да?
Toto Помнишь, как мы раньше гоняли?
Mango Конечно, чувак! Ты вилял повсюду, зигзагами, крест-накрест, как будто яблочный соус разлил! Просто всех обошёл в районе.
Toto На самом деле, чувак, я мог бы стать профи! Поворот тут, поворот там — и бац! Я уже на финише отдыхаю. Как тогда, когда я выиграл звание лучшего работника месяца — все говорили, что это подстава, ведь я был единственным работником в то время.
Mango Ох, брат.
Toto Слушай, поверь, в мире полно завистников, нельзя просто так это отпускать и не давать им повлиять на тебя — я бы просто забил и пошёл дальше.
Mango Это было лет десять назад. Кстати, где у нас следующая доставка?
Toto Ага, дай гляну, следующая доставка. Посмотри: порошок для ног, спрей для ног, крем для ног, лосьон для ног — что с этими ногами у всех? Подожди-ка… блин, блинчики, супер сани? Вау! Ха-ха-ха!
Mango Ты забыл, что у нас есть супер сани? Чёрт, ты их загрузил всего двадцать минут назад, помнишь, чувак? Ты в порядке?
Toto Я так взволнован, что забыл. Извини, немного переполнился эмоциями. Но вот что делают чемпионы, вот как мы рулём.
Mango Да, я так постоянно делаю.
Toto Для меня честь, давай, сделаем это, эй-ба. Без задержек.
Mango Эй, перестань резко поворачивать, прыгая назад.
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Pororo Привет, Эдди!
Eddy О нет, дай угадаю. Вы опять играли в суперсанный заезд?
[Пороро и его друзья смеются]
Pororo Эдди, всё в порядке? Почему у тебя грязь на лице?
Eddy А, ты про это? Мой гениальный изобретатель наконец-то закончил строить ракетные сани, та-да!
Pororo Правда? Ты правда их закончил?
Eddy Да, закончил.
Pororo Тогда мы правда можем использовать суперпрыжок?
Eddy Да, именно. Теперь вы сможете гонять как настоящие гонщики, а не притворяться.
Pororo Ура, круто! Я покажу вам, как гоняет настоящий чемпион! Поторопись, Эдди, вперед!
[Пороро хватает Эдди и выбегает за дверь]
Poby А можно я тоже прокачусь?
[Друзья Пороро тоже выбегают за дверь]
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Pororo Ладно! Я выиграл! А?
Patty Нет, я победитель!
Pororo Пэтти, ты тоже?
Poby Ты тоже. Нет, выиграл я!
Pororo Нет, выиграл я!
Chip Quackers Меня зовут Чип, Чип Квакерс.
Walter Featherbottom А я — Уолтер Фезерботтом с зоны показов.
Poby Извините, ребята, это было случайно.
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Pororo [Пороро нажимает кнопку и педаль, но ничего не происходит] Эй! Почему двигатель не заводится? Что с ним теперь, Эдди?
Eddy У гениального изобретателя всегда есть секрет.
[Роборуки Эдди выдвигают ящик с инструментами, он открывает его и показывает три леденца]
Eddy Та-да! Вот в чём секрет — этот леденец.
Pororo Ага! Леденец! Леденец!
[Эдди облизывает леденец, вставляет его в дисковод, и двигатель заводится]
Eddy Да, если вставить леденец вот так.
Pororo Эй, ты прав, работает! Вау, это просто класс! Вау!
Eddy Верно, это круто. Видишь, сладкая энергия леденца разгоняет ракетный двигатель на двести семьдесят процентов. Самое главное — ...
[Пороро рвется вперёд на своем реактивном снегоходе, Эдди окутан дымом и теряет сознание]
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Поби Я просто обожаю кататься на санях. Ура!
[Затем Пороро пролетает мимо друзей на санках, и они оказываются покрыты снегом]
Пэтти Кажется, что-то только что пронеслось мимо нас.
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Eddy Может, я переборщил с мощностью?
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Pororo Вау! Это настоящий супер-сани!
[как Тото прыгает через дерево, крича в своих санях]
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Toto Фуфу, бурый медведь, готовится к этим соревнованиям. Ду-ду-ду.
Mango Почему ты говоришь ду-ду-ду?
Toto Для драматизма. Ну, конечно.
Mango Что? Ты что, с ума сошёл?
Toto А? Ду-ду-ду.
Mango Нет, я так не думаю, чувак.
Toto А? Вот он, медведь, он жутко страшный, и поэтому ду-ду-ду.
[Тото показывает фотографию Фуфу-медведя в журнале]
Mango Ну, я медведей не боюсь.
Toto Слушай, сынок, если встанешь между медведем и его рыбой, тебя ждет большая попа.
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Toto Я больше никогда не буду летать и писать сообщения. У меня аллергия на снег. А, кто там?
[Пороро подбегает к Тото, который оборачивается, показывая золотую медаль]
Pororo Вау! Чемпион!
Toto Чемпион. Ага.
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Fufu Ещё один день, мои сыны, всего один день.
Gucci Bear Погоди, а что будет после этого дня?
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Pororo Северопия, мы идём!
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Toto Включи круиз-контроль.
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Toto А теперь — карта маршрута в полёте.
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Chip Quackers Ой! Полный провал!
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Pororo Не могу дождаться, когда стану настоящим чемпионом.
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Toto Вы все сейчас полезете на тот холм без всякой причины!
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Toto Давайте научим их гоняться.
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Toto От нуля до героя!
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