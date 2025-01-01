Parker Theory
[поёт] Я вижу свет впереди, там, где тьма наконец кончается. Теперь я знаю, я могу начать, видеть, что жизнь нам несёт. Это надежда, это любовь, это место, где мы все победили, если позовёшь — я услышу, я буду слушать тебя.
Parker Theory
Ты веришь в чудеса? Ты веришь, что всё возможно?
Parker Theory
Отойди в сторону, настал новый день, в мае я чувствую, что могу начать заново. Жизнь кажется новой, это надежда, это любовь, это место, где мы все победили, если позовёшь — я услышу, я буду слушать тебя.
Parker Theory
Ты веришь в чудеса? Ты веришь, что всё возможно? Ты веришь в чудеса? Если веришь, что всё возможно?
Parker Theory
Не отпускай. Я вижу солнце за тобой. Если ты заблудишься — я найду тебя. Так отпусти, я вижу солнце за тобой.
Parker Theory
Ты веришь в чудеса? Ты веришь, что всё возможно? Ты веришь в чудеса? Если веришь, что всё возможно?
Parker Theory
Не отпускай. Я вижу солнце за тобой. Если ты заблудишься — я найду тебя. Так отпусти, я вижу солнце за тобой.
Parker Theory
Это надежда, это любовь, это место, где мы все победили, если позовёшь — я услышу, я буду слушать тебя.