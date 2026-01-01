Jush
[поёт] Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам, Бам! Радостно, радостно, Пронг, Пронг, Бам, Бам! Бум-бум, сердце стучит! Возьми с собой увлекательное приключение.
Jush
Ещё раз, ещё раз! Пронг, Пронг, Бам! Бам! Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам! Бам! Спасём принцессу из злой крепости. Все вместе спасём принцессу. Возьмём с собой красивую радугу. Пронг Бам! Пронг Бам! Пронг, Пронг, Бам, Бам!
Jush
Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам, Бам! Радостно, радостно, Пронг, Пронг, Бам, Бам! Спасём принцессу из злой крепости. Все вместе спасём принцессу. Возьмём с собой красивую радугу. Отправимся в приключение.
Jush
Как бы ни было трудно, мы никогда не сдадимся. Если мы все вместе без страха. Ура!
Jush
Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам, Бам! Радостно, радостно, Пронг, Пронг, Бам, Бам! Бум-бум, сердце стучит! Пойдём все вместе! Вперёд! Спасём принцессу из злой крепости. Отправимся в приключение. Пронг Бам! Пронг Бам! Пронг, Пронг, Бам, Бам!