Постер мультфильма Пингвиненок Пороро. Космические приключения
Пингвиненок Пороро. Космические приключения

Пингвиненок Пороро. Космические приключения

Pororo: Cyber Space Adventure 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пороро с друзьями отправляется в космос, чтобы встретить новых друзей, но вместо этого оказывается захвачен в плен отрядом роботов.

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2015
Сборы в мире $2 697 830
Производство Korea Creative Content Agency (kocca), Korean Film Council, Korean Small and Medium Business Administration
Другие названия
Pororo 3: Cyber Space Adventure, Pororo: Cyberspace Adventure, Pororo: Una Aventura de Videojuego, Пингвинёнок Пороро: Космические приключения
Режиссер
Пак Ён-гю
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

6.2
7.7 IMDb
Отзывы о мультфильме

Цитаты
Jush [поёт] Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам, Бам! Радостно, радостно, Пронг, Пронг, Бам, Бам! Бум-бум, сердце стучит! Возьми с собой увлекательное приключение.
Jush Ещё раз, ещё раз! Пронг, Пронг, Бам! Бам! Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам! Бам! Спасём принцессу из злой крепости. Все вместе спасём принцессу. Возьмём с собой красивую радугу. Пронг Бам! Пронг Бам! Пронг, Пронг, Бам, Бам!
Jush Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам, Бам! Радостно, радостно, Пронг, Пронг, Бам, Бам! Спасём принцессу из злой крепости. Все вместе спасём принцессу. Возьмём с собой красивую радугу. Отправимся в приключение.
Jush Как бы ни было трудно, мы никогда не сдадимся. Если мы все вместе без страха. Ура!
Jush Весело, весело! Пронг, Пронг, Бам, Бам! Радостно, радостно, Пронг, Пронг, Бам, Бам! Бум-бум, сердце стучит! Пойдём все вместе! Вперёд! Спасём принцессу из злой крепости. Отправимся в приключение. Пронг Бам! Пронг Бам! Пронг, Пронг, Бам, Бам!
Кадры из мультфильма
