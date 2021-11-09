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Джон Хидер
Джон Хидер
Jon Heder
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Джон Хидер
Jon Heder
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Дата рождения
26 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Хидера
Родился 26 октября 1977 года. Форт Коллинз, Колорадо, США.
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Фильмография Джона Хидера
Дрожь земли: Остров крикунов
боевик, ужасы
2020, США
5.0
Паранормальный отряд
комедия
2016, США
4.0
Супергерои
анимация, приключения
2016, Корея / США
4.0
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
анимация
2013, Корея / Китай
7.0
Для Эллен
драма
2012, США
6.0
Лезвия славы: Звездуны на льду
спорт, комедия
2007, США
7.0
Школа негодяев
комедия
2006, США
6.0
Дом-монстр
мистика, анимация, семейный
2006, США
7.0
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Релиз запланирован на 3 декабря.
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9 ноября 2021 13:28
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