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Киноафиша Подборки Все части мультфильмов "Пингвинёнок Пороро"

Все части мультфильмов "Пингвинёнок Пороро"

Добро пожаловать в удивительный мир деревушки, где живут самые дружные зверята! В этой подборке собраны все полнометражные анимационные фильмы о приключениях легендарного южнокорейского пингвинёнка Пороро и его верных друзей — Поби, Эдди, Лупи, Кронга, Петти и Гарри.

Франшиза о любознательном пингвинёнке, мечтающем летать, завоевала сердца зрителей в более чем 100 странах и переведена на 30 языков .

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Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей
Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей
приключения, анимация, семейный 2026, Южная Корея
6.0
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения
анимация 2025, Южная Корея
7.0
Пингвинёнок Пороро: Музыкальное приключение
Пингвинёнок Пороро: Музыкальное приключение
анимация 2023, Южная Корея
7.0
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
анимация 2022, Южная Корея
6.0
Пингвинёнок Пороро. Нападение монстров
Пингвинёнок Пороро. Нападение монстров
анимация 2022, Южная Корея
8.0
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
анимация, детский 2019, Южная Корея
5.0
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
анимация 2017, Южная Корея
6.0
Пингвиненок Пороро. Космические приключения
Пингвиненок Пороро. Космические приключения
анимация, приключения, детский 2015, Южная Корея
6.0
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
анимация, приключения, короткометражный 2014, Южная Корея
6.0
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
анимация 2013, Южная Корея / Китай
6.0
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Смотрите все фильмы по порядку, чтобы насладиться полной историей дружбы, добра и увлекательных приключений самого известного пингвинёнка в мире!

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