Добро пожаловать в удивительный мир деревушки, где живут самые дружные зверята! В этой подборке собраны все полнометражные анимационные фильмы о приключениях легендарного южнокорейского пингвинёнка Пороро и его верных друзей — Поби, Эдди, Лупи, Кронга, Петти и Гарри.
Франшиза о любознательном пингвинёнке, мечтающем летать, завоевала сердца зрителей в более чем 100 странах и переведена на 30 языков .
Смотрите все фильмы по порядку, чтобы насладиться полной историей дружбы, добра и увлекательных приключений самого известного пингвинёнка в мире!