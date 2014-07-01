Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения, 2014

Пингвиненок Пороро вместе со своими друзьями живет в отдаленной заснеженной деревне, о которой мало кто слышал, но герой постоянно попадает в удивительные истории. Несмотря ни на какие опасности, рядом с пингвином всегда его верная команда – лисенок Эдди, медвежонок Поби, динозаврик Кронг и бобренок Лупи. Пока зверята вместе, они могут преодолеть любые трудности.

Пороро и друзья готовятся к Новому году. Их ждут захватывающие приключения: они встречаются со снежинками и узнают, откуда в их деревне появляется снег. Как и для всех остальных детей, чистый белый снег в прекрасном городе Поронг – это настоящее чудо для Пороро и его друзей. Красивая заснеженная площадка – их лучший друг на всю зиму. В белом снегу они могут покататься на сноубордах, устроить захватывающую битву в снежки, создать игровой инструмент и даже съесть сладкий ледяной десерт из красной фасоли. Но что, если снега больше не будет? Это последнее, что Пороро и команда хотели бы представить, но катастрофа действительно происходит. Внезапно злой монстр нападает на деревню и похищает всех снежинок. Снежная фея больше не может делать снег, а Новый год без снега, возможно, и не наступит. Поэтому зверята отправляются в авантюрное путешествие. Пингвиненок Пороро и друзья решают спасти бедных снежинок и вернуть всем праздник.