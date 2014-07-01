Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения, 2014

Пингвиненок Пороро вместе со своими друзьями живет в отдаленной заснеженной деревне, о которой мало кто слышал, но герой постоянно попадает в удивительные истории. Несмотря ни на какие опасности, рядом с пингвином всегда его верная команда – лисенок Эдди, медвежонок Поби, динозаврик Кронг и бобренок Лупи. Пока зверята вместе, они могут преодолеть любые трудности.
Пороро и друзья готовятся к Новому году. Их ждут захватывающие приключения: они встречаются со снежинками и узнают, откуда в их деревне появляется снег. Как и для всех остальных детей, чистый белый снег в прекрасном городе Поронг – это настоящее чудо для Пороро и его друзей. Красивая заснеженная площадка – их лучший друг на всю зиму. В белом снегу они могут покататься на сноубордах, устроить захватывающую битву в снежки, создать игровой инструмент и даже съесть сладкий ледяной десерт из красной фасоли. Но что, если снега больше не будет? Это последнее, что Пороро и команда хотели бы представить, но катастрофа действительно происходит. Внезапно злой монстр нападает на деревню и похищает всех снежинок. Снежная фея больше не может делать снег, а Новый год без снега, возможно, и не наступит. Поэтому зверята отправляются в авантюрное путешествие. Пингвиненок Пороро и друзья решают спасти бедных снежинок и вернуть всем праздник.
«Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения» – продолжение южнокорейского анимационного сериала «Пингвиненок Пороро», который начал транслироваться с 2007 года и сейчас насчитывает шесть сезонов. Данный проект был показан во многих странах и переведен на 30 языков. Мультсериал получил несколько наград и премий. Например, Президентскую награду за лучших анимационных персонажей и приз от Министерства культуры и туризма Южной Кореи.
Это не первый отдельный от сериала фильм про пингвиненка Пороро. Существуют такие картины, как «Пингвиненок Пороро: Большие гонки», «Пингвиненок Пороро: Космические приключения», «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ», «Пингвиненок Пороро. Мир динозавров».
Создатели анимационного фильма хотели сделать так, чтобы герои не транслировали культурные традиции одной страны. По признанию продюсеров, они добивались, чтобы маленькие детали приключенческого мультфильма были понятны зрителям из других стран. Например, герои-зверята при встречи не приветствуют друг друга традиционным корейским поклоном, а просто машут лапами.
Пороро и его друзья-зверята живут в заснеженной, глухой деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи – лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто: можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом – твои верные друзья. В новой серии приключений Пороро и его друзьям предстоит познакомиться с загадочными снежинками и спасти Новый год.