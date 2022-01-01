Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Крепость: щитом и мечом
Крепость: щитом и мечом, 2015: актеры и роли
Крепость: щитом и мечом
2015 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Крепость: щитом и мечом, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Федор Дмитриев
В ролях
Петр Федоров
Евгений Стычкин
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа