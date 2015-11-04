Меню
Крепость: щитом и мечом - трейлер
Киноафиша Трейлеры Крепость: щитом и мечом. Трейлер

Крепость: щитом и мечом. Трейлер

Дата публикации: 31 марта 2015
Крепость: щитом и мечом – 1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли в осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеиным готов держать оборону до конца. Смоленск — главная крепость на пути захватчиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя. Об этом знают даже дети. Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста и колдует в защиту города — вызывает на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный царь не пришел, Сашка и его друг Федор просятся в помощники к воеводе. Им предстоит разрушить коварные планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.
Линочка Павлова 4 ноября 2015, 01:03
а сколько стоит билет?
Potekhin 31 января 2016, 23:00
Оценка
Отличный полнометражный мультфильм с приключениями, с эпизодами смешными и грустными, героическими и забавными. Главный герой - подросток - действует на фоне реальных событий и участвует в них, отчасти влияя на ход истории (приём в стиле Дюма-отца). В конце спасает Смоленск и при этом геройски погибает. Но, наверное, чтобы маленькие зрители не плакали, после этой концовки прилеплен ещё нелепый финал, в котором герой оказывается чудом спасён.
7.1 Крепость: щитом и мечом
Крепость: щитом и мечом анимация, военный, приключения, 2015, Россия
