Крепость: щитом и мечом
– 1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли в осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеиным готов держать оборону до конца. Смоленск — главная крепость на пути захватчиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя. Об этом знают даже дети.
Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста и колдует в защиту города — вызывает на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный царь не пришел, Сашка и его друг Федор просятся в помощники к воеводе. Им предстоит разрушить коварные планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.
