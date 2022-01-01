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Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
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Дмитрий Филимонов
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Дата рождения
27 мая 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Дмитрия Филимонова
Родился 27 мая 1958 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Дмитрия Филимонова
Братцы Кролики: Байки старого замка
детский, приключения, семейный
2021, Россия
0.0
Бременские разбойники
комедия, приключения, мюзикл, анимация
2016, Россия
4.0
Чебурашка
анимация, детский, семейный
2013, Япония / Россия
7.0
Рыжик
детский
2012, Россия
0.0
Белка и Стрелка: Озорная семейка
детский, приключения
2011, Россия
5.0
Новые приключения Бабки Ежки
анимация, сказка
2008, Россия
5.0
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
анимация, сказка
2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
5.0
Мушкетер
мелодрама, приключения, боевик
2001, Германия
5.0
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