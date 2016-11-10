«Бременские разбойники»: Рецензия Киноафиши

Цитатник анимационной классики

В Королевстве некогда царила идиллия: страной правил гуманный и справедливый Король, везде били фонтаны счастья (в буквальном смысле). Радужная переливающаяся жидкость дарила процветание и радость всем жителям, которые черпали ее ведрами и горя не знали. Но однажды длиннобородый правитель исчезает, и его царское кресло делят между собой два министра. Один явно потакает чревоугодию и не выпускает из рук жирного окорока, а другой настолько инфантилен, женственен и жеманен, что, кажется, вот-вот крикнет «Где мой смузи?!». И против этого напора коррупции и диктатуры твердо стоит банда музыкантов: Трубин Гут, кот Зигмунд, пес Баскервиль, петух Петруччо и ослица Гретхен, которые грабят богатых и раздают добычу бедным. Так представители монархии, прикрываясь указами таинственной принцессы, охотятся на надоедливую шайку, а та в свою очередь – на их кошельки.

Кадр из фильма «Бременские разбойники»

«Бременские разбойники» Алексея Лукьянчикова - это настоящий анимационный винегрет, состоящий из культовых «Бременских музыкантов», «Робин Гуда» и даже «Летучего корабля», не считая элементов из кино, вроде «Графа Монте-Кристо» (эпизод с подкопом в тюрьме). Миксуя героев, сюжеты и фишки из других работ, режиссер и сценарист создали сумбурно развивающуюся, невероятно предсказуемую и нестилизованную картину. Если в «Музыкантах» царил дух свободы и рок-н-ролла, в диснеевском фильме была показана Англия эпохи крестовых походов, а в «Корабле» – запретная любовь, то в работе Лукьянчикова все это вместе. Такие прямые цитаты обеспечивают сюжетную неоригинальность. Причем карты в мультфильме раскрываются почти сразу, как только были выложены на зрительский стол, так что во время просмотра отсутствует и минимальное эмоциональное напряжение.

Кадр из фильма «Бременские разбойники»

В картине множество неуместных отсылок к более современному времени, например, американская статуя Свободы, «Крик» Мунка или слова Ослихи «Зачекинимся?». Эффект узнавания зрителем таких деталей здесь не работает, потому что художник явно с ними переборщил. И непонятно, что он этим хотел сказать, на что намекнуть. От этого теряется вся таинственность и загадочность «тех далеких времен» и некого царства в N-ом государстве.

Кадр из фильма «Бременские разбойники»

С художественной точки зрения, это нечто среднее между «Летучим кораблем» 1979 года и мультфильмом 2011 года «Иван Царевич и Серый Волк». Качественно прорисованный задник сильно контрастирует с минимально проработанными героями и деталями переднего плана. Мимика довольно условна, так что если поставить на «стоп», кажется, что открыл страницу детской онлайн раскраски. Но плюсом «Бременских разбойников» можно смело назвать песни и музыку. Это то уникальное и авторское, что спасает анимацию.

Кадр из фильма «Бременские разбойники»

«Разбойники» – попытка создать что-то в стиле нестареющей анимационной классики, которая превратилось в откровенную компиляцию, даже без попыток переосмысления известных сюжетов. Также не понятна мораль сказки. Установка «человек может быть не тем, кем кажется на первый взгляд» понятна и из контекста, а по-новому раскрыта не была. «Все злоключения от продажных чиновников» – довольно голословно и политизировано для 6+, при том, что в противовес поставлен абстрактный «фонтан счастья». Так что по окончанию фильма не один вопрос остается открытым.

Инна Син

В российском прокате с 10 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бременские разбойники»