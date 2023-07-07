Объявлен обновленный актерский состав игрового фильма «Бременские музыканты»

В фильме задействованы Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов и другие звезды.

Кинокомпания «ТриТэ» Никиты Михалкова раскрыла имена членов актерского состава предстоящего игрового ремейка «Бременских музыкантов». Вчера, 6 июля, компания выступила на защите проектов лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино, где показала ролик с главными звездами фильма. Само видео пока что не попало в открытый доступ, но кадры из него просочились в сеть.

Опубликованные изображения презентуют ведущих актеров картины в образах их персонажей. Например, на них показаны Трубадур в исполнении Тихона Жизневского, Принцесса, сыгранная Валентиной Ляпиной, и Сыщик, воплощенный Константином Хабенским. Судя по всему, создатели проекта немного поменяли актерский состав, поскольку теперь Петуха вместо ранее анонсированного Юры Борисова играет Аскар Нигамедзянов.

Помимо упомянутых актеров, в фильме снимаются Сергей Бурунов (Король), Мария Аронова (Атаманша), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и другие.

Режиссером картины стал Алексей Нужный, наиболее известный по драме «Огонь» и комедии «Обратная связь».

Дата премьеры игрового ремейка «Бременских музыкантов» пока неизвестна.