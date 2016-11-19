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В Королевстве некогда царила идиллия: страной правил гуманный и справедливый Король, везде били фонтаны счастья (в буквальном смысле). Радужная переливающаяся жидкость дарила процветание и радость всем жителям, которые черпали ее ведрами и горя не знали. Но однажды длиннобородый правитель исчезает, и его царское кресло делят между собой два министра. Один явно потакает чревоугодию и не выпускает из рук жирного окорока, а другой настолько инфантилен, женственен и жеманен, что, кажется, вот-вот…