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Владимир Антоник
Владимир Антоник
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Владимир Антоник
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Дата рождения
13 февраля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Владимира Антоник
Родился 13 февраля 1953 года. Слоним, Гродненская область, СССР (Беларусь).
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Фильмография Владимира Антоник
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения
2017, Россия
7.0
Бременские разбойники
комедия, приключения, мюзикл, анимация
2016, Россия
4.0
Мушкетер
мелодрама, приключения, боевик
2001, Германия
5.0
Волшебный портрет
фэнтези, семейный
1997, Россия / Китай
6.0
Монстры
фантастика, триллер
1993, Россия
2.0
Вверх тормашками
комедия, фантастика
1992, Россия
4.0
Дикое поле
боевик
1991, СССР
5.0
Убийца
криминал, драма
1990, СССР
4.0
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3 июня 2017 00:42
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