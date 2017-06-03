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Владимир Антоник

Владимир Антоник
Владимир Антоник
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Дата рождения
13 февраля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Владимира Антоник

Родился 13 февраля 1953 года. Слоним, Гродненская область, СССР (Беларусь).

Фильмография Владимира Антоник
Сказ о Петре и Февронии
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.0
Бременские разбойники
Бременские разбойники
комедия, приключения, мюзикл, анимация 2016, Россия
4.0
Мушкетер
Мушкетер
мелодрама, приключения, боевик 2001, Германия
5.0
Волшебный портрет
Волшебный портрет
фэнтези, семейный 1997, Россия / Китай
6.0
Монстры
Монстры
фантастика, триллер 1993, Россия
2.0
Вверх тормашками
Вверх тормашками
комедия, фантастика 1992, Россия
4.0
Дикое поле
Дикое поле
боевик 1991, СССР
5.0
Убийца
Убийца
криминал, драма 1990, СССР
4.0
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Мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» озвучат Иван Охлобыстин и Виктор Вержбицкий Команда, работающая над созданием нового отечественного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», закончила работу над озвучиванем. Свои голоса для персонажей картины подарили молодые
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3 июня 2017 00:42
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